Dieron de alta a la niña de 10 años que fue violada y dio a luz

Domingo 2 de febrero de 2020

La niña posadeña de 10 años que fue violada, quedó embarazada y dio a luz a un varón fue dada de alta en las últimas horas según pudo confirmar El Territorio con diversas fuentes.

Por lo pronto, la menor vivirá con su hijo producto de violación y su madre, esta última se hará cargo del recién nacido. Además, el equipo interdisciplinario del Hospital Materno Neonatal (HMN) evitó que la niña amamante al bebé, que está siendo alimentado con mamaderas.

Al hermanastro de 15 años, sindicado por violación, “lo trasladaron a un internado rural al interior de la provincia” para que no tenga vínculos con su víctima, dijeron los consultados. Pero no irá preso por ser también menor inimputable: para el Régimen de Minoridad, un chico menor de 16 años no es punible porque la ley presume su incapacidad para discriminar y no admite pruebas en contrario, por más grave o aberrante que haya sido el delito.



El caso que generó debate

En noviembre pasado, la noticia del embarazo de una nena de 10 años volvió a poner en el centro de los debates una problemática vigente en Misiones: el abuso sexual infantil. Sólo en 2018, última estadística disponible, nacieron 198 niños de jóvenes que no superan los 14 años.

Este caso particular es uno de los cientos que abundan en la provincia y salió a la luz luego de que la menor fuera llevada a consulta médica por su madre luego de acusar fuertes dolores abdominales. Ya en el Hospital de Pediatría, donde se le practicaron diversos estudios, se detectó el avanzado embarazo y el drama que vivía la pequeña tomó estado público, la menor ya gestaba desde hacía 28 semanas.

Allí se activó un protocolo que en estos casos indica que se debe hacer una denuncia ante el delito cometido contra la integridad de la niña y brindársele todo tipo de contención médica, psicológica y de asistencia social. Y se decidió su internación en el Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud por ser un embarazo de alto riesgo y tener asma crónico y anemia. En ese centro de salud permaneció hasta dar a luz por cesárea con 37 semanas de gestación, el 6 de enero pasado.



El impacto en la menor

Consultada por este medio semanas atrás, la ginecóloga infantojuvenil Cecilia Roses, que participó de la elaboración de la ‘Guía de atención integral de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años’, que se presentó en Misiones junto a referentes de Unicef, habló sobre cómo impacta en la vida y psiquis de una niña ser abusada y obligada a ser madre.

“La realidad es que el embarazo en menores de 15 años, por una cuestión del desarrollo neuropsicológico y psicosocial, es un embarazo en la mayoría de los casos forzado, eso implica que se ven niñas ligadas a situaciones de abuso, generalmente intrafamiliar. Por eso hablamos de que en general los embarazos en menores de 14 años son por situaciones de abuso”, explicó.

Desde su rol de médica, ejemplificó: “Un profesional de la salud que detecta un embarazo en una chica menor de 14 años, que se considera para el Código Penal de la Nación un abuso sexual, debe hacer la denuncia, entonces se instaura un protocolo de atención y protección de esta persona. Se busca que el victimario esté alejado, se buscan los controles médicos que se requieran y más que nada tratar el aspecto psicosocial de esta niña o adolescente, ver en qué situación de vida está, qué situación de vivienda tiene, si está escolarizada o no, qué acceso tuvo a la salud”.



Denunciar

Amparada en el marco normativo argentino, expresó que “la ley habla de que cualquier persona puede denunciar un caso de abuso sexual contra un menor. Todos los abusos sexuales son de instancia pública, por ende cualquier persona que sospeche una situación de abuso debe denunciar, más si son profesionales de la salud o la educación”.