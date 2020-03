Dieron de alta a la nena correntina que padecía leucemia y ahora buscan donde vivir

Jueves 5 de marzo de 2020 | 17:35hs.





“La semana que viene viajamos (a Santo Tomé), no tenemos ni un peso, y yo necesito darle un lugar digno para cuidarla de todas bacterias y tenerla bien. Por prescripción médica”, indicó María Belén Núñez, mamá de Anita (el 24 de marzo cumple 4 años).





Ana Belén, la niña correntina que se encuentra en Buenos Aires desde febrero de 2019 fue dada de alta. A un año de su internación, la pequeña de casi 4 años, oriunda de Santo Tomé, quien se encuentra acompañada por su mamá María, venció al cáncer y se prepara para volver a su ciudad natal. Hoy es otro el desafío que debe afrontar: el económico.“Les quiero contar mi felicidad. A Anita le dieron el alta médica, venció al cáncer, estoy muy feliz. Quería agradecer a toda la gente que colaboró con nosotros. Gracias a Dios volvemos a Santo Tomé, y ahí voy a necesitar un poquito de ayuda porque tengo que juntar dinero y alquilar un lugar para que Ana pueda estar conmigo, en un lugar limpio y adecuado para ella”, señaló María.Esta mamá contó también que pidió al Gobierno Provincial y a la Municipalidad ayuda para albergarse con su hija, y hasta el momento no tuvo respuestas. También solicitó una vivienda al Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), pero no tuvo eco. “El intendente (Mariano) Garay me prometió (una ayuda), y nada hasta ahora. Tengo que conseguir pasajes, también, es todo un tema”, dijo.Mientras tanto, madre e hija continúan viviendo en un hotel que les paga el Gobierno Provincial. “Tenemos unas cositas acá: una heladerita y una tv y un horno, y queremos conseguir un flete pero no sé cuánto nos cobre”, agregó.“Ella (Anita) está muy contenta”, dijo entusiasmada la mamá.De todos modos, la pequeña tiene que hacerse controles cada dos semanas en Corrientes Capital, así que es urgente la ayuda que pueda llegar a conseguir.