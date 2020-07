Dieron apertura a calle que accede a rotonda de ruta 14 en Oberá

Lunes 20 de julio de 2020 | 16:34hs.

En la mañana de este lunes en Oberá, el Gobierno de la ciudad, retiró los tubos que cortaban el tránsito en avenida Italia, frente a la terminal de ómnibus y une con ruta 14 en una rotonda que lleva al barrioLa avenida Italia, como los caminos que acceden a ruta nacional 14, habían sido clausurados en la primer etapa de la cuarentena para prevenir que entren a la ciudad y sean controlados por los ingresos principales, respecto a las autorizaciones y control sanitario por el Covid-19.Pasaron más de 100 días y los vecinos están molestos porque no se habilitan las calles, generando más gastos a los vecinos para movilizarse, como también el tránsito de bomberos, ambulancias y remises.Ante el pedido, desde la municipalidad habilitaron solamente la avenida Italia, que beneficia el acceso no solamente a la ruta, también al barrio Esperanza y el cementerio La Piedad.Cabe destacar que Carlos Fernández, Intendente del municipio, ya había declarado que “no se levantará y no se sacará los montículos de tierra porque no están autorizados esos accesos por Vialidad Nacional”.