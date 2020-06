“Diego se sintió respaldado por un equipo”

Martes 30 de junio de 2020

“Significó el mejor título que pude tener, el mejor que pude lograr dentro del deporte. Es algo extraordinario lo que lo hemos disfrutado y lo que lo seguimos disfrutando y que va a ser de por vida”. Nery Pumpido no tuvo dudas a la hora de definir qué se siente ser campeón del mundo. El arquero de aquel seleccionado que conquistó la gloria en México 1986 ponderó lo que se logró, puso al equipo en primer lugar y hasta dejó un par de anécdotas inéditas de ese momento único.

“No hay nada a nivel deportivo más grande como salir campeón del mundo con tu selección. Cuando hay un Mundial se para el mundo para que todos lo vean, estás defendiendo a tu selección. Hay una reglamentación a nivel Fifa de que nadie, excepto los campeones, pueden tocar la Copa. Cuando viene la Copa antes de cada Mundial viene con la custodia suiza y eso te demuestra lo que significa ganarla”, aseguró el santafesino de 62 años.

El ex jugador y entrenador se deshace en elogios hacia el equipo que ganó el segundo Mundial para Argentina en 1986 y, en un mano a mano con el Más, confesó que “con el tiempo el reconocimiento es más grande”.

“Al principio muchos pensaban que Argentina podía salir muchas más veces campeón del mundo o, tal vez, que no costaba salir campeón. Como se salió en el 78 o el 86 y llegamos a la final en el 90, quizás pensaron que era fácil, pero luego se dieron cuenta de que no era tan fácil y entonces vinieron más reconocimientos”, analizó el encargado de cuidar los tres palos en ese Mundial imborrable en México.

Si bien muchos años se puso a Diego Maradona como el artífice principal de esa conquista, Pumpido no tiene dudas de que fue una cuestión grupal. “Vos no ganas un campeonato solo, eso es una mentira grande como una casa. Acá (en el fútbol) es el equipo”, valoró.

“Ni Maradona, ni Messi, ni Ronaldo, ni Pelé te ganan un campeonato solos. Maradona jugó cuatro campeonatos, Messi jugó cuatro campeonatos, ocho entre los dos y, sin embargo, Argentina logró uno solo, porque había un equipo. Si no había un equipo era imposible ganarlo”, reflexionó Pumpido, quien en ese mismo año también ganó el torneo local, la Copa Libertadores y la Intercontinental con River. Un 1986 completo para el ‘1’.

“Brasil con Pelé no ganó todos los campeonatos y Ronaldo con Portugal nunca ganó o Cruyff tampoco ganó con Holanda. Esa fue una discusión de ese momento para desprestigiar un poco a Bilardo, que creían que Diego jugaba solo y no”, ahondó Pumpido, quien, claro, reconoció que el ‘10’ fue fundamental: “Diego (Maradona) fue el mejor jugador del mundo, pero se sintió respaldado por un equipo y quizás eso después no lo sintió en otros mundiales”.

Por eso, a la hora de ponderar a un jugador de ese Mundial, Pumpido no entra en la discusión: “El que piensa que las individualidades te pueden sacar campeón del mundo se equivoca”.

“Ahí creo que Argentina, con los años, erró. Se pensó que Messi solo nos iba a sacar campeón y es una mentira muy grande esa”, tiró el ídolo.

“Un jugador no te gana solo. Barcelona hace muchos años no gana una Champions y lo tiene a Messi, que es el mejor, y...pero no tiene un equipo atrás como cuando estaba Xavi, Iniesta, todos esos monstruos. Ahí sí salían campeones. Eso en el fútbol es muy claro”, se explayó Pumpido, siempre dispuesto a hablar de fútbol.