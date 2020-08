Diego Olivera volvió a trabajar en argentina

Viernes 7 de agosto de 2020

Diego Olivera y Mónica Ayos están radicados hace más de una década en México. Sin embargo, a ella le propusieron grabar una serie en Mendoza, Argentina, y ni lo dudó. Él, contento por su pareja, la acompañó. Cuando los hermanos Pimpinela se enteraron de que ambos estaban nuevamente en el país, le propusieron a él que protagonizara el videoclip de su última canción, Payaso. Diego aceptó y la pasó bárbaro trabajando con los artistas.“Lo disfruté mucho. Fue todo un día de rodaje en el teatro Opera, lo cual me trajo recuerdos. Hacía diez años que no trabajaba en la Argentina; para mí fue muy conmovedor. Es un honor que esta carrera me haya dado la posibilidad de hacer este tipo de cosas”, destacó con emoción.