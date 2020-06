Diego Milito: “Me picó el bichito de ser presidente”

Martes 9 de junio de 2020

Desde hacía unos meses que por los pasillos del club resonaban los comentarios acerca de un deseo que empezó a alumbrarse en Diego Milito. Algo impensado hasta no hace mucho tiempo, pero que fue tomando fuerza en su cabeza como proyecto. El Príncipe decidió blanquear sus aspiraciones políticas.

“Reconozco que en los últimos tiempos me picó el bichito de ser presidente de Racing. No sé si éste es el momento, si será más adelante o no será nunca... No lo tengo claro. Se me despertó el bichito aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos”, reconoció el secretario técnico de la Academia por primera vez.

“Antes era un no rotundo. Hoy, digamos, no es un no rotundo. Creo que se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing”, agregó el ex delantero.