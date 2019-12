Diego Maradona visitó a Alberto Fernández en Casa Rosada

Jueves 26 de diciembre de 2019 | 15:03hs.

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía en la Casa Rosada al ex campeón del mundo Diego Maradona. En varias oportunidades el ex futbolista se manifestó públicamente cercano al nuevo gobierno y criticó con firmeza al ex presidente Mauricio Macri.





Se trató del primer encuentro entre el mandatario y el entrenador desde las últimas elecciones, en las que el Diez apoyó abiertamente a la fórmula del Frente de Todos. Tras la reunión, el técnico salió al balcón de la Casa Rosada con una réplica de la Copa del Mundo y revivió el histórico saludo de 1986 junto a Raúl Alfonsín, tras ganar el Mundial de México.