Diego Maradona: "Si compartía vestuario con Riquelme, lo boxeaba de lunes a viernes"

Martes 17 de diciembre de 2019 | 17:47hs.

El paso del tiempo no logró hacer cicatrizar las heridas. Diez años después de la mediática pelea que derivó en la renuncia de Juan Román Riquelme a la Selección argentina de Diego Maradona, la relación entre dos de los grandes ídolos de Boca sigue rota.





Diego Maradona, que en los días previos a las elecciones presidenciales del Xeneize ya había sido muy duro, volvió a la carga contra Juan Román Riquelme. "Si hay algo para valorar de él son los títulos que ganó con Boca. No me importa lo del vestuario porque yo ahí no estaba. Me contaron que hacía esto o hacía lo otro. Si estaba yo no lo hacía porque lo boxeaba desde el lunes al viernes, el sábado lo dejaba descansar y el domingo que vaya a la cancha", señaló el entrenador de Gimnasia.







"Esos son códigos que tenemos los jugadores de antes", continuó el Diego durante su entrevista con TyC Sports y agregó: "No me sentaría a tomar un café con Riquelme".