Diego Maradona no estuvo en el primer entrenamiento de Gimnasia

Viernes 3 de enero de 2020 | 08:10hs.





El equipo que conduce Maradona se encuentra hoy en puestos de descenso (ocupa el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos) y debe superar a tres equipos en las 18 fechas que le restan a la temporada (siete de la Superliga en curso y 11 de la fase regular de la Copa de la Superliga).



Del entrenamiento de este jueves participaron los primeros refuerzos del plantel: el volante central colombiano Harrison Mancilla y el mediocampista Matías Pérez García, que ya firmó su contrato.





En tanto, no fueron parte del trabajo Marco Torsiglieri, el venezolano Janeiler Rivas ni el paraguayo Pablo Velázquez, quienes se desvincularon de la institución. No así Claudio Spinelli, que finalmente llegó a un acuerdo para continuar.



De momento, el "Lobo" no tiene todavía amistosos confirmados y su primer partido oficial será el viernes 24 ante Vélez, de local, por la 17ma. fecha de la Superliga.

