Diego Maradona: “La AFA tomará las mejores decisiones”

Domingo 26 de abril de 2020

El entrenador de Gimnasia, Diego Maradona, se refirió a las consecuencias que la pandemia de coronavirus tendrá para el fútbol argentino y dijo no tener dudas de que la AFA “tomará las mejores decisiones para ayudar” a ese deporte.En declaraciones al diario platense El Día, el Diez manifestó que tras la crisis actual por la Covid-19 “la economía no va a ser la misma” y analizó que “los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto”.“Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol”, continuó. Maradona consideró que el presidente de esa entidad, Claudio Tapia, “está haciendo un gran trabajo”, por lo que pidió“no olvidar eso” y ayudarlo “porque de esta salimos todos juntos”.También contó que llama a diario a sus jugadores para interiorizarse sobre cómo llevan la cuarentena y cómo realizan los ejercicios, y destacó que “la tecnología hoy es un factor fundamental para no perder ritmo físico”.“Con el trabajo que estábamos haciendo no tenía dudas que íbamos a salir de la zona del descenso”, aseveró.