Diego Maradona dio negativo en el test de Covid-19

Martes 11 de agosto de 2020 | 23:08hs.

Diego Armando Maradona dio negativo en el test de coronavirus que se realizó este martes al mediodía en su domicilio. El entrenador de Gimnasia, de esta manera, ya está autorizado para sumarse a las prácticas del equipo."Diego Maradona dio negativo en el hisopado que le realizaron está mañana en su domicilio. Fue un trámite de rutina y para cumplir con los protocolos que indicaron la AFA y el Ministerio de Salud por el Covid-19", informó su abogado, Matías Morla.Sebastián Sanchi, jefe de prensa de Maradona, también confirmó la información a través de sus redes sociales. El test que le realizaron a Maradona estuvo a cargo de su médico personal Leopoldo Luque, quien detalló que se realizó temprano por pedido del propio técnico.Aunque se encuentra en buenas condiciones y ya está autorizado, la idea del cuerpo médico del club es que Diego no esté durante los primeros días en el predio de Abasto teniendo en cuenta que todo el trabajo estará a cargo de los preparadores físicos. El doctor Pablo Del Compare aseguró que "no es conveniente que esté en este momento de alta circulación del virus para evitar un contagio teniendo en cuenta que puede ser un paciente de riesgo por su edad y antecedentes".Sin embargo, desde el entorno de Maradona saben que, a pesar de las recomendaciones, está con muchas ganas de volver al ruedo, y teniendo en cuenta su personalidad, todo dependerá de cuánto tiempo más "aguante" en su casa. De hecho, podría incluso presentarse en los entrenamientos de este miércoles.Hace algunas semanas, Maradona, de 59 años y con una historia clínica compleja, se mudó a un barrio privado de la zona de Brandsen, para estar cerca del predio de Estancia Chica, en donde el plantel retomó los entrenamientos, y no viajar más de una hora desde la localidad bonaerense de Bella Vista.