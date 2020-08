Diego Barrios dejará la banca de concejal de Posadas - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Mañana, la sesión del Concejo Deliberante de Posadas deberá tratar la renuncia de uno de los ediles. Se trata del concejal Diego Barrios, representante de Juntos por el Cambio, que comunicó su decisión de dejar la banca.Barrios asumió en 2017 con Cambiemos , aunque siguió al frente de su empresa de materiales eléctricos. Sería esta la razón de que decida abandonar el cargo, puesto que la pandemia lo habría dejado -al igual que a otras pymes- en una difícil situación.De acuerdo a lo que confirmó el concejal Rodrigo De Arrechea, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el deliberativo, “el concejal Barrios ya le comunicó al presidente del Concejo (Facundo López Sartori) la intención de renunciar por motivos personales que tendrían que ver con la empresa que maneja, los empleados a cargo”.En diálogo con El Territorio, explicó que el mecanismo consiste en que “el concejal este jueves (por mañana) en sesión deberá presentar formalmente la renuncia y allí los demás ediles seremos los que aceptemos o no la renuncia. Si se acepta, que será así, comienza el traspaso a quien sigue en la lista y debe suplantar al edil que se va”.En este caso, quien sustituirá a Diego Barrios será Marcelo Julien, ex delegado Posadas de Anses.De Arrechea mencionó que “los rumores de que no nos llevamos bien en el bloque son sólo rumores, seguimos trabajando y compartiendo como siempre”.