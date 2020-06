Día del Padre: recuerdan medidas preventivas para visitas al Cementerio La Piedad

Sábado 20 de junio de 2020 | 14:00hs.

En medio de la pandemia por el coronavirus el próximo domingo se celebra el Día del Padre y por ese motivo desde el municipio posadeño se estableció un horario especial en el Cementerio "La Piedad".De esta manera la apertura y cierre de la necrópolis fue fijado desde las 9 hasta las 17 para que los vecinos puedan acercarse este domingo y recordar a un ser querido.La medida dispuesta por la comuna establece una serie de requisitos que deberán cumplir los visitantes:Quienes asistan al cementerio deberán mantener aislamiento social, utilizar tapabocas, no permanecer más de 60 minutos en el lugar, no usar agua para los floreros, minimizar el uso de los baños y extremar las medidas de higiene y desinfección. Será obligatorio el uso de tapabocas o barbijos y el personal municipal dispondrá de solución al agua al 70% o alcohol en gel para los visitantes.El ingreso será por la entrada principal que se encuentra ubicada sobre la avenida Almirante Brown. Al predio no podrán asistir más de tres personas por familiar fallecido, debiendo rotar, si son más los concurrentes.El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad y quedará prohibida la comercialización y venta ambulante dentro y fuera del camposanto.Vale recordar que en caso de presentar síntomas como fiebre dolor de cabeza, dificultad para respirar y otros compatibles con Covid-19, evitar las visitas al cementerio y comunicarse al 0800-444-3400.