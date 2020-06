Día del Padre: "El distanciamiento debe respetarse en el vínculo familiar y afectivo"

Viernes 19 de junio de 2020 | 10:50hs.

En la jornada de ayer, la provincia confirmó su tercera víctima mortal de la pandemia por coronavirus. Se trata de la mujer de 62 años, que estaba internada desde el 11 de junio en el Hospital Escuela Ramón Madariaga. Tenía domicilio en Posadas, ingresó con dificultades para respirar y desde su internación el nosocomio realizó, de manera infructuosa, llamados a la solidaridad para dar con los familiares.





Ante el aumento de casos a nivel nacional, el gobernador Herrera Ahuad apeló “a la enorme responsabilidad social del pueblo misionero, porque no existe la palabra relajarse ni confiarse”.





De esta manera al destacar la fecha importante para las familias, como lo es el Día del Padre, planteó que “la responsabilidad debe ser aún mayor”, en especial a quienes tienen padres mayores, que a su vez corren con más riesgo de contagios.





Sobre esto se explayó Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública de la provincia de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "se pidió que las reuniones familiares no sean más de 5 personas, ver la posibilidad de disminuir y que sea una visita diaria y no en la amplitud de comer al mediodía sino que ocurra durante una jornada. Sería bueno introducir el distanciamiento en el vínculo familiar y afectivo para cuidar a nuestros seres queridos que por lo general son adultos porque le podemos transmitir la enfermedad inconscientemente".





"Ayer en la teleconferencia que tuvimos con el Ministerio de Salud Pública de Nación se contaba una experiencia coreana en la que se tuvo una apertura social y tuvieron casos a raíz de ello. La apertura comercial es bajo protocolo y con cuidado. Cuando uno da una apertura social con vínculos afectivos de 20 o 30 días que no se ven, a veces juega en contra y uno tiene que entender que todos tenemos trabajo y cuando se encuentran está la mezcla de todo lo que se lleva, el distanciamiento social también va a tener que ser afectivo y familiar.





Además se recordó que para los que irán de visita a la casa de sus padres deben bajar la aplicación Misiones Digital para circular.





Tanto para salir a caminar, circular o visitar a familiares, se debe descargar la APP Misiones Digital, para demostrar que no se está rompiendo la cuarentena.

La Policía de la provincia mantendrá los operativos de control del cumplimiento de protocolo.





Para contar con la aplicación, se debe descargar en el teléfono celular e ingresar a la opción autoevaluación. Revisar que la ubicación del aparato esté activada.

Se corroborará el número de teléfono a través de un código que llegará por mensaje, se completan los datos personales. y allí, el usuario podrá ingresar a “mis actividades”, para marcar qué realizará en esa jornada.





Protocolo según Nación

El subsecretario de la cartera sanitaria provincial afirmó que se encuentran trabajando bajo normas establecidas por el gobierno nacional, "ayer tuvimos una teleconferencia con la coordinación de los equipos de emergencia de todas las provincias que por lo general hay una o dos veces por semana y en ellas se van ajustando las publicaciones que se hacen a nivel nacional".





"Nosotros tenemos un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece que el periodo de aislamiento es de 14 días para las personas inclusive que vienen por nexo de viaje de zonas de circulación, como por ejemplo, las personas que ingresan a la provincia. No se les hace el test pero si al aislamiento por 14 días que es el ciclo viral y aquellas personas que dieron positivo en un test que son de bajo riesgo o que utilizaron camas que son de aislamiento y no desarrollaron sintomatología de la enfermedad sin PCR a los 14 días estamos adhiriendo a su alta, a eso si estamos adheridos y estamos trabajando de esa manera, cosa que fue cambiando", destacó.





Sobre las medidas de prevención que se tienen que tomar en cuanto a la cantidad de actividades que se fueron habilitando enfatizó sobre la importancia de la conciencia social, "hemos trabajado mucho en estos 90 días de aislamiento que estamos teniendo y la verdad que hay muchas personas que son responsables y se comunican al Ministerio para recibir más información pero todas las actividades que se fueron liberando tienen un protocolo que sería evitar el conglomerado. Hay que tener conciencia que tenemos que manejarnos con más cautela"





Tercera muerte confirmada

Proeza destacó que tras la muerte de la mujer de 62 años de la que aún no se encontraron familiares, el cuerpo debió ser inhumado bajo las normas establecidas, "una persona que da positivo ya desde su fallecimiento se la pone en una bolsa especial, se sella, se desinfecta, va a un féretro, también se sella y se desinfecta, se trabaja con todas las normas de seguridad, continúa el cuidado que se hace desde su atención".





"La señora alquilaba una pieza donde vivía de forma aislada y desde allí se llamó al 911 que entró rápidamente en el hospital por su cuadro de asma con dificultad respiratoria que la llevó a requerir de asistencia respiratoria. Hemos buscado contactos estrechos, ella cobraba una jubilación, era muy solitaria y en el lugar donde estaba había llegado hace poco y no había establecido vínculos", contó.





Finalmente manifestó que existe una persona amiga de la mujer fallecida pero que no había tenido contacto en las últimas semanas, "no la veía hace tiempo y hoy como estamos adheridos al protocolo nacional, si bien no se encontraron familiares, en seis horas tuvimos que dar solución al óbito, así que eso es lo que el hospital Madariaga ha hecho con todos los elementos necesarios".