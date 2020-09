Día del Estudiante: Sin festejos pero con emotivas salutaciones - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 12:30hs.





La primavera llegó, como casi todos los años, con temperaturas bajas, sin embargo eso no impedía que miles de estudiantes se dieran cita en campings o la propia escuela, para vivir con mucha euforia, el día del estudiante, que este año, no fue aplacado por el clima sino por una pandemia que nadie esperaba mantenga a las escuelas cerradas por seis meses. En esta ocasión, la celebración se hace sentir mediante la virtualidad, que mantiene vivo al sistema educativo.





Uno de los casos, donde los docentes y directivos, dedicaron tiempo en rendir homenaje a sus alumnos, es la escuela de Comercio Nº 17, que cuenta con una matrícula aproximada de 480 estudiantes, que hoy extrañan el ambiente escolar. El objetivo del vídeo más allá del día en sí, es brindar fuerzas a los alumnos, que a esta altura del año, se encuentran algo desmotivados con el sistema remoto.





Este 21 de septiembre, con la llegada de la primavera se celebra uno de los días o semana, más esperada por los estudiantes, festejar su día. La pandemia mundial del coronavirus hace que la jornada sea atípica, con escuelas vacías pero con docentes esperanzados en volver a compartir con sus alumnos, deseo que lo expresó por ejemplo, la comunidad educativa de la Comercio Nº 17 de San Pedro, mediante un emotivo vídeo para no dejar pasar por alto significativa fecha.“Estamos viviendo una etapa atípica, notamos que nuestros estudiantes se encuentran algo estresados y cansados, al igual que nosotros, por no poder dar continuidad a las clases en la escuela, esta fecha es muy especial, se extraña muchísimo, ver la soledad en la escuela nos pone triste, por eso quisimos infundirles de que sin los alumnos la escuela no es nada, feliz día a todos los estudiantes”, indicó en diálogo con El Territorio, Patricia Usik, directora.