Deuda: hubo euforia en el mercado tras la nueva oferta del gobierno

Martes 7 de julio de 2020

Con un clima de gran euforia entre los inversores, las acciones argentinas registraron una de sus jornadas más exultantes de los últimos tiempos, al lograr subas récord de hasta 40% en Wall Street y cerca de 25% en la bolsa porteña, como reacción a la presentación de la tan ansiada nueva propuesta del gobierno por la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, que se encuentra mucho más en línea con las exigencias de los acreedores.Luego de muchas idas y vueltas, de rumores y cortocircuitos algunos acreedores, la nueva propuesta, ya presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, contribuye a disminuir la incertidumbre y dudas que se habían instalado en el mercado en las últimas semanas.Si bien aún falta para poder evaluar de manera fehaciente la aceptación de este nuevo ofrecimiento, el gobierno dio un paso importante ya que puso sobre la mesa una opción superadora a la anterior propuesta para que haya más adeptos, y con ello llegar a un acuerdo, coincidieron operadores del mercado según el sitio Ámbito.Desde el inicio de la jornada, las acciones del sector financiero lideraron el rally alcista en la bolsa de Nueva York, acentuado además por sólidos avances en las plazas globales: Grupo Financiero Galicia voló 22,8%, Grupo Supervielle saltó 22,7%, Banco Macro escaló un 22,5%, y el BBVA ganó un 20,9%.Fuera del sector bancario, también sobresalieron las disparadas de Cresud (+39,8%), y de Irsa (+24,8%), mientras que Transportadora Gas del Sur creció 15,9%; y Pampa Energía ascendió 12,1%.Durante la jornada, Mercado Libre llegó a superar un valor bursátil de 50.000 millones de dólares, aunque al cierre sus acciones se desinflaron a un avance de sólo el 0,8% para finalizar con una capitalización de 49.510 millones de dólares.En Argentina, el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) se disparó un 9%, a 43.339,57 unidades, con los papeles de Cresud, al tope de las ganancias: +23,4%. A continuación, aparecieron Grupo Financiero Galicia, con un 17,7%; Banco Macro, con un 16,5%; BBVA Argentina, con un 13,8%; Banco Supervielle, con un 13,1% y Central Puerto, con 12,4%.En tanto, el riesgo país medido por JP Morgan se hundió 5,2% a 2.378 unidades, mínimos en cuatro meses, por una fuerte suba en los bonos soberanos en dólares.La nueva oferta de Argentina para reestructurar su deuda recibió un fuerte respaldo del mercado, que se recobró la ilusión de un acuerdo entre las partes antes de la extendida fecha límite de diálogo, el 4 de agosto.La nueva propuesta incluye la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2030 con cupón de 1% o de un título en euros con vencimiento en el mismo año y cupón de 0,5% que se entregará por intereses devengados impagos de ciertos bonos elegibles, al tiempo que se achica el período de gracia de tres a un año y hay menor recorte de capital.Dos fondos importantes como Gramercy Funds Management y Fintech Advisory, salieron ayer a anunciar que respaldarían el acuerdo, aunque todavía no había señales claras de si obtendría la bendición del mayor bloque de acreedores, entre ellos BlackRock y Fidelity.La euforia el mercado traducida en la fuerte suba de las cotizaciones tuvo lugar el mismo día en que Ecuador acordó con sus acreedores, entre ellos los conocidos por Argentina, BlackRock y Ashmore, la renegociación de 17.400 millones de dólares de deuda.En el mercado los operadores se preguntaban si el flamante acuerdo que anunció el presidente Lenín Moreno por Twitter era buen augurio para Argentina.Por lo pronto, la propuesta recibió apoyos no sólo del mercado, sino también de empresarios y hasta de ex funcionarios macristas, como el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, y el ex director de la autoridad monetaria en la anterior administración, Pablo Quirno.Quien también se expresó fue el ex CEO del fondo de inversión Pimco y asesor principal de Gramercy, Mohamed El-Erian, quien consideró que la nueva oferta argentina a los acreedores “tiene una sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes”.En el ámbito local, el mundo empresario también dio las hurras y del lado de los analistas del mercado, también se valoró la iniciativa oficial. Adrián Yarde Buller, economista jefe del Grupo SBS, consideró que la oferta “tiene potencial para ser exitosa”.