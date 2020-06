Deuda: el FMI ratificó su apoyo a la Argentina en la negociación

Jueves 4 de junio de 2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue realizando acciones a favor de un acuerdo entre la Argentina y los acreedores externos. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, señaló ayer que “el objetivo es reestructurar la deuda de una manera que pueda pagarla. Nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda”.

La titular del organismo internacional formuló estas declaraciones en el marco de un evento organizado por el diario Washington Post. Cuando se conoció esta declaración, en el gobierno más de uno recordó cuando el ex presidente Néstor Kichner dijo su famosa frase “los muertos no pagan” (las deudas).

El pronunciamiento se conoce tan sólo dos días después de la difusión de un documento técnico del FMI en el que se señala que “existe sólo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados” con relación a la última oferta presentada por el Ministerio de Economía. Se espera que el Fondo de nuevas consideraciones sobre el tema hoy, en el marco de la conferencia de prensa que dará el vocero del organismo, Gerry Rice.

Georgieva dijo: “Agradezco mucho el compromiso de ambas partes (bonistas y gobierno). El objetivo es reestructurar la deuda de una manera que pueda pagarla”.

En un fuerte respaldo a un entendimiento consideró que “nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda” ya que “el país quedaría excluido de los mercados, el crecimiento sufriría, la gente sufriría y los acreedores no recuperarían su dinero”.

Y concluyó su intervención sosteniendo que “en ocasiones, es necesario realizar una reestructuración reflexiva”.

El gobierno logró un amplio respaldo de la comunidad académica y de los organismos multilaterales de crédito a favor de su propuesta de reestructuración de la deuda. La última reformulación contempla que los bonistas recuperen cerca de 45 dólares por cada lámina de 100 (calculando una tasa de descuento de 10%).

Los acreedores también redujeron sus demandas y formularon propuestas del orden de los 53 dólares. Si bien todavía queda un camino por recorrer, según comentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la expectativa de los mercados es que finalmente se logre un acuerdo.

Las últimas versiones, en este sentido, dan cuenta que se está trabajando en instrumentos atados a la variación del producto bruto interno (cláusulas semejantes a las ofrecidas en el canje de 2005) para hacer más atractiva la oferta argentina, pero sin poner el riesgo la sustentabilidad de la deuda en el tiempo.

Al igual que supo hacer su predecesora, Christine Lagarde con la administración de Mauricio Macri al otorgarle un abultado crédito y mostrarlo como el ejemplo a seguir, Georgieva no esquiva ninguna oportunidad para apoyar a la administración de Alberto Fernández.

El lunes, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Jozack, dijo que “todavía hay espacio para que la Argentina incremente sus pagos a los acreedores privados”.

El organismo dijo que ese “espacio” no debe vulnerar el esquema de sustentabilidad que planteó la Argentina, por lo que dio a entender que podría llegar a 50 dólares. En particular, el organismo afirmó que no puede haber una carga importante hasta 2024, justamente cuando el país debería terminar de pagar su deuda por 44.000 millones de dólares contraída a partir de 2018.

El comité de acreedores privados de la Argentina más dialoguista expresó su decepción por la actitud del gobierno de no avanzar hacia un acuerdo, pese a que aseguran que técnicamente estarían muy cerca de lograrlo.