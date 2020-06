Deuda: Argentina extendió una vez más el plazo de vencimiento

Sábado 13 de junio de 2020

Los bonos soberanos ganaron hasta 1,9% En el mercado de deuda pública, los bonos soberanos en dólares tuvieron una buena jornada y dejaron alzas de hasta 1,9%, mientras que, en el saldo semanal, los tramos medios y largos resultaron los más castigados acumulando bajas en torno al 1% mientras que el tramo corto se vio más favorecido con subas de 0,75% en promedio, precisaron desde Grupo SBS.

Por su parte, la deuda en moneda local dejó ganancias de hasta 1% y en la punta a punta semanal anotó subas de 2,5%. De esta manera, el riesgo país descendió 1,6% hasta los 2.573 puntos básicos, como respuesta al buen rendimiento de la curva soberana en dólares.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron con mayoría de alzas encabezadas por Banco Supervielle (+8%); Grupo Financiero Galicia (+7,7%); Banco Macro (+7,4%); Banco Francés (+6,7%); e YPF (+6,3%).

En los mercados internacionales, Wall Street finalizó en verde y recuperó fuerzas, tras la víspera de su peor sesión desde la debacle bursátil de marzo, producto del temor a una segunda ola de coronavirus en Estados Unidos.

La República Argentina extendió hasta el 19 de junio el vencimiento del plazo de la oferta de renegociación de 66.700 millones de dólares en títulos públicos, anunció ayer el Ministerio de Economía.La extensión del vencimiento del prospecto que vencía ayer a las 18, fue prorrogada nuevamente ya que el gobierno decidió mejorar dicha oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y volverá a realizar una ronda de intercambios con los acreedores.“Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores seguir contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, expresó el texto oficial.De esta forma y salvo que se modifique la nueva fecha fijada, el anuncio de resultados será el 22 de junio de 2020 y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 25 de junio de 2020.Aunque no hubo mayores especificaciones sobre las mejoras de oferta -que incluye dos años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos de 62% y una quita de capital promedio de 5%-, el presidente Alberto Fernández reconoció que habrá cambios que beneficiarán a los acreedores.“Vamos a mejorar la oferta”, anunció en diálogo con Radio 10 el miércoles último, y agregó: “está claro que buscamos un acuerdo con los acreedores”.“La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina”, remarcó, días después de que se conoció un nuevo análisis del FMI, que respaldó la iniciativa argentina, al calificarla de “consistente” con el objetivo de sustentabilidad de la deuda, si bien consideró que había algún margen de mejora.Al mismo tiempo se conoció ayer que Fernández buscó el aporte del presidente mexicano Manuel López Obrador, para que medie entre la Argentina y uno de los fondos de los grupos más duros de los bonistas, Blackrock.“Me habló el presidente de Argentina, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink -CEO de BlackRoc-, y que ellos estaban buscando una renegociación de su deuda”, expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional en Ciudad de México.“Yo le hablé a Larry Fink, y ellos empezaron haciendo una propuesta, me explicó que no dependía sólo de ellos. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55%”, dijo el mandatario mexicano acerca de la charla, que si bien no precisó cuándo ocurrió, trascendió que la misma habría ocurrido hace unos días.Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda emitida bajo ley extranjera se extenderán hasta el martes de la semana próxima, de modo que “las conversaciones con los acreedores continuarán también hasta esa fecha”.“Lo esencial es que el acuerdo que se busca debe respetar los preceptos de sustentabilidad, debe aceptar que la Argentina tiene compromisos que puede cumplir”, indicó el funcionario.