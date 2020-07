Detuvieron al presunto homicida de Do Nacimento

Lunes 6 de julio de 2020

Se habían hecho allanamientos y se montaron vigilancias en los lugares donde podría aparecer. Desde el jueves a la noche, una vez conocido el homicidio de Miguel Do Nacimento (22) en San Javier, estaba en la mira de los investigadores, que sabían que pronto iba a caer.Y tenían razón. En horas de la noche de ayer, uniformados de la localidad detuvieron a José Hernando A.D.O. (21), principal sospechoso del crimen, quien ahora permanece en una celda a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro de Alem.La detención fue confirmada a El Territorio por diferentes fuentes policiales, quienes detallaron que ocurrió en cercanías de Picada Unión, de la localidad de Itacaruaré.El procedimiento fue el resultado de un trabajo en conjunto de la Brigada de Investigaciones, Toxicomanía y uniformados de las comisarías de San Javier e Itacaruaré.Según pudo reconstruir este medio, los pesquisas habían puesto sobre la lupa al detenido luego de un importante relevamiento de testimonios e investigaciones.Así, se pudo establecer que el homicidio habría ocurrido en medio de una gresca que fue presenciada por dos hermanos, de 19 y 16 años.También se supo que Do Nacimiento llevaba consigo un machete cuando fue ultimado a balazos, pero el arma fue levantada por una tía que llegó al lugar para asistirlo.De todas formas, la mujer hizo entrega del elemento a las autoridades.Con el correr de las horas y mediante datos recepcionados por los vecinos del barrio Nueva Esperanza, los pesquisas obtuvieron el dato de que el acusado tenía parientes en Itacaruaré, por lo que la búsqueda se amplió hacía ese municipio.Patrulleros y personal recorrieron la zona, pero además personal de incógnito se escondió en el monte, cubriendo una posible salida del presunto homicida.El plan obtuvo resultado y el prófugo cayó en la emboscada. El joven salió de una casa, se metió en la vegetación para seguir huyendo y fue detenido, cerca de las 20, por los efectivos.Como viene informando este medio, Miguel Do Nacimiento (22) fue herido de muerte el jueves por la noche a unos 2.000 metros de la ruta provincial 4, al lado del basurero de la localidad.Cerca de las 19.30 salió desde su casa rumbo al kiosco y nunca más volvió.“No entiendo nada, no sé qué pasó. Estábamos en mi casa nomás, acá cerquita. Él salió a comprar a las 19 (del jueves) y dos o tres minutos después ya vinieron a decirnos que lo balearon. Yo no escuché nada”, expresó la viuda, Luisa Macarena Gómez (24), quien brindó una entrevista exclusiva a este medio en el lugar de los hechos.Macarena contó con la víctima tuvo un hijo en común, mientras que ella además es madre de otros dos chicos y recordó que hace aproximadamente un mes se habían instalado en el barrio Nueva Esperanza“No sé qué pudo haber pasado, él no tenía problemas con nadie, no molestaba a nadie. Él siempre hacía todas las cosas por su propia voluntad, con ánimo. Quería salir adelante. No sé quién pudo haber sido el que hizo esto”, repitió.Al respecto, la principal hipótesis sobre el móvil del crimen es una disputa de vieja data, aunque será la jueza Raquel Zuetta la encargada de echar luz sobre lo ocurrido.