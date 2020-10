Detuvieron al comisario acusado de vender vehículos incautados - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 04:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Hurto agravado





Sobre todo, aquellos que tenían en su poder los vehículos recuperados.

En cifra 3 Fueron tres los vehículos que en su momento fueron secuestrados y debían estar bajo resguardo pero habrían sido comercializados ilegalmente.

Investigación puertas adentro Fuentes judiciales confirmaron que la investigación se inició tras la denuncia de un oficial de la dependencia en la Fiscalía de Puerto Rico. El hombre relató ante las autoridades judiciales que notó el faltante de tres rodados incautados por contravenciones -esos que fueron recuperados- y decidió reportarlo.



Sin embargo, ya había una presentación anterior.



En agosto, una agente que presta servicios en la misma seccional denunció irregularidades ante la Jefatura de la Policía de Misiones.



Dijo que estaba siendo acosada por su superior y además contó que se estaban utilizando partes de los vehículos incautados para el arreglo de otros rodados, algo que no está permitido.



Entonces, además de dar intervención judicial, se inició también una pesquisa de la Dirección de Asuntos Internos que estaba siendo llevada adelante con sigilo, pero que se apresuró con la denuncia del oficial, que es chofer del jefe de comisaría, ante el fiscal Jorge Fernandez.



Ambos serán citados a declarar en los próximos días y se espera que ratifiquen su denuncia.



En la causa judicial aún no hay elementos en su contra que puedan ubicarlos como sospechosos.



Situación diferente en la que ocurre puertas adentro de la fuerza provincial, debido a que la Jefatura de la fuerza abrió un sumario administrativo y decidió su pase a disponibilidad, al igual que Salazar.



Fuentes internas explicaron que sospechan que este hombre también está involucrado en las maniobras ilegales y que realizó la presentación a sabiendas de la investigación en curso. Una sospecha similar recae sobre la mujer, porque consideran que hizo la denuncia tras un descontento con el denunciado y que sabía mucho antes de los hechos.

La investigación por el presunto hurto y comercialización de vehículos incautados a resguardo de la comisaría de Capioví avanzó ayer con la detención del ex comisario de la dependencia, Luis Salazar, quien ya está alojado en una celda a la espera de determinaciones de la Justicia sobre su futuro.Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, su aprehensión ocurrió entre la medianoche del martes y los primeros minutos de la víspera. El procedimiento fue ordenado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez.El único sospechoso que tiene la investigación hasta el momento designó en la víspera un abogado defensor y, si todo sale como se espera, completará la audiencia indagatoria mañana.Allí escuchará los elementos que hay en su contra, será imputado formalmente y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, si así lo decide.La causa está siendo tramitada en principio por hurto agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, esto puede cambiar con el correr de la pesquisa y los elementos de prueba que surjan.Fuentes con acceso al expediente señalaron que la medida de privar de su libertad al funcionario público se determinó debido a que entendieron que podría entorpecer la investigación en curso. Al detalle, se dijo que un testimonio incorporado el mismo lunes fue muy contundente en señalarlo.“Se trata de un relato muy consistente, que dio circunstancias y precisiones de su accionar”, puntualizó un vocero, sin querer entrar en más detalles para no entorpecer el avance del proceso. Se supo que esta persona incluso reveló que Salazar había hecho varios llamados cuando se activaron los allanamientos en la comisaría y su casa ordenados por la Justicia.Como informó este medio, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizó hace una semana seis allanamientos (la mayoría en Capioví), incluida la comisaría local que comandaba Salazar y la casa de servicio donde habitaba. También se allanó otro domicilio y diferentes talleres -de Capioví y Puerto Rico- donde se secuestraron tres vehículos que habían sido secuestrados por la Justicia y deberían estar a resguardo de la Policía.Se trata de un automóvil y dos motocicletas a disposición del Juzgado de Paz local. El auto estaba en la casa de una mujer y las motocicletas en los talleres. Este es un elemento de contundencia debido a que ubica a los autos fuera del resguardo policial, donde deberían estar.Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales del Escuadrón de San Ignacio, que intervino por orden judicial para darle transparencia al accionar. En sede policial los uniformados de la fuerza federal secuestraron libros de guardia y de secuestros.Todo deberá ser constatado con los registros y expedientes del Juzgado de Paz local, para establecer desde cuándo se hacían estas maniobras. Estos registros aún no fueron peritados, pero serán de gran utilidad para establecer si los tres hechos prácticamente confirmados son aislados o se trató de una actividad ilegal que venía llevando a cabo desde hace mucho tiempo.Al respecto, las sospechas indican que las maniobras datan desde hace más o menos dos años. Sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, todo deberá ser corroborado o descartado con el avance de la pesquisa.Por lo pronto, el juez Manuel Balanda Gómez seguirá incorporando testimoniales.Trascendió que aquellos que tenían los vehículos en su poder van a declarar como testigos sospechosos, lo que quiere decir que, en un futuro, si se reúnen los elementos que acrediten su participación en la logística, podrían ser imputados.