Detuvieron a un sujeto que agredió a la pareja de su ex

Sábado 13 de junio de 2020

Un hombre de 42 años fue detenido el jueves tras incumplir una restricción de acercamiento hacia su ex pareja y golpear al actual concubino de la mujer.Todo ocurrió el miércoles a la noche cuando el sujeto identificado como Ariel L. (42) irrumpió en la casa de su ex pareja en el barrio A4 a pesar de contar con una restricción de acercamiento en su contra.Según las fuentes, el hombre llegó al lugar, ingresó por la fuerza y luego agredió con un cuchillo a la pareja de su ex esposa. Después de ello el violento se dio a la fuga y recién pudo ser capturado el jueves a la noche en Fátima.