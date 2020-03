Detuvieron a un ex Boca por ir a una fiesta

Sábado 28 de marzo de 2020

Una situación escandalosa vivió el ex mediocampista de Boca y actual ayudante del técnico Ricardo Gareca en la selección de Perú, Nolberto Solano, quien fue detenido en ese país por participar en una fiesta en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Según indicó Solano (45 años), lo que hizo “no está bien”, pero se justificó diciendo que fue una “simple reunión” y que él no está infectado del nuevo coronavirus Covid-19 mientras que minimizó la enfermedad al señalar que “están agrandando la situación más de lo que es” y que no hay que llevar el tema “a un escenario tan exagerado”.