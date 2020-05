Detuvieron a dos agentes de la Policía acusados de violación en Posadas

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Dos agentes de la Policía de Misiones fueron acusados de violación por una joven de 21 años, a quien habían amenazado con un arma de fuego e incluso robado su celular, - se presume - para ocultar pruebas. Ambos ya fueron apartados de la fuerza por decisión de la Jefatura.Los implicados pertenecían al Grupo de Intervención Rápida (GIR) y según la denuncia cometieron el ultraje en cercanías al destacamento policial del barrio Néstor Kirchner de Posadas, de donde son oriundos. Fueron identificados como Francisco C. y Beto B. y están a disposición del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo.Según pudo reconstruir este medio en base a fuentes de la fuerza consultadas, el caso salió a la luz mediante la denuncia de la víctima en la comisaría de la Mujer del barrio Itaembé Miní. La joven se presentó el sábado por la noche en la dependencia y ante los colegas de los señalados relató el horror que padeció.Detalló que mantenía conversaciones con uno de ellos vía Facebook desde hace un tiempo y mediante eso pactaron un encuentro el sábado en horas de la madrugada, cerca de las 4.00. El efectivo policial se hizo presente en una camioneta doble cabina color gris, pero contrario a lo que habían hablando, lo hizo con el otro denunciado.En esa instancia se habrían trasladaron al lugar de los hechos, donde la sometieron sexualmente entre los dos en la camioneta. La joven detalló que la amenazaron con un arma de fuego y una vez concretado el ultraje la llevaron hasta la entrada del barrio, desde donde caminó hasta su casa.Sin embargo, la grave acusación de violación no es la única que hizo la denunciante. También relató que los implicados, antes de abandonarla, le quitaron su teléfono móvil y es por eso que al otro día decidió ir a recuperarlo a la casa de los presuntos abusadores.Añadió que antes de presentarse en la seccional, en horas de la mañana, intentó recuperar su celular y se presentó en la casa de uno de los efectivos. Sin embargo, señaló que pese a su insistencia no recibió más que otro teléfono con otro chip. También expresó que esa situación fue presenciada por los familiares de los denunciados.A partir de esta denuncia, la Policía de Misiones elevó las actuaciones al Juzgado de Instrucción de turno y el juez Marcelo Cardozo ordenó la inmediata detención de los dos agentes del GIR, además del secuestro de la camioneta descrita en la denuncia.Entre hoy y mañana los implicados podrían ser trasladados a la sede judicial para completar la audiencia indagatoria. Allí designarán un abogado defensor, escucharán los elementos que hay en su contra y podrán dar su versión de los hechos si así lo desean.En el marco de las medidas por el esclarecimiento del hecho las autoridades judiciales también dispusieron la realización de estudios médicos a la denunciante, que será contenida por profesionales. La joven también será citada a declarar en sede judicial.En cuanto al futuro de los implicados en la fuerza provincial, desde la Jefatura de Policía de Misiones, a través de la Dirección de Asuntos Internos, se ordenó la apertura de un sumario administrativo interno y el pase a disponibilidad de los agentes.