Detienen a un brasileño que amenazó con matar a sus hijas y a su ex pareja

Viernes 1 de mayo de 2020

Minutos de sumo nerviosismo y tensión se vivieron ayer por la madrugada en una vivienda de la localidad de Bernardo de Irigoyen cuando un brasileño de 37 años tomó como rehén a su pequeña beba de 1 año y bajo intimidaciones con un cuchillo amenazó con matar a la criatura y a sus otras dos hijas si su pareja no quitaba la denuncia por violencia de género que la joven había hecho días atrás ante la comisaría local.

Por fortuna los uniformados lograron persuadir al sujeto: identificado como Gilson D.S. (37) y luego de un intenso forcejeo lograron su detención. Según comentaron voceros policiales, más allá de este último grave episodio, días atrás la madre de la criatura había expuesto otra fuerte acusación contra el sujeto ya que ella misma sorprendió al detenido intentando abusar sexualmente de su propia hija de 9 años que tienen en común.

De acuerdo las fuentes consultadas por este matutino la pareja llevaba más de 10 años de convivencia en la localidad y fruto de la relación tuvieron tres hijas de 9, 5 y 1 año respectivamente.

Según los dichos de la mujer, al descubrir el intento de abuso obligó al hombre a que abandone la casa luego de una fuerte discusión.

Además agregó que al dialogar con la pequeña se enteró que los manoseos y acosos venían desde hace mucho tiempo y que por las constantes amenazas que recibía de su padre nunca pudo contar nada del calvario que padecía.

A raíz de todo hace una semana la joven radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen en donde se dispuso una revisión médica a la menor y en donde se descartó, según los profesionales, la existencia de acceso carnal.

En medio de esta situación Gilson regresó a la vivienda de la mujer para pedir perdón, aunque la mujer no cedió y volvió a echar al brasileño del lugar.

Y además notificó de lo ocurrido a la Policía, motivo por el cual se dispuso una orden de alejamiento para el padre de las criaturas.

Siempre desde el testimonio de la denunciante, la medida cautelar lejos estuvo de calmar al hombre, quien fue sorprendido por varios vecinos merodeando la casa de la joven en varias oportunidades durante el último fin de semana.



Ataque inesperado

Luego de pasar varios días en casa de unos parientes, Gilson regresó el ayer por la madrugada al barrio y tras forzar las cerraduras de su ex casa ingresó a la habitación de su pareja y obligó a ésta mantener relaciones sexuales bajo amenazas y agresiones.

Totalmente atemorizada, la dueña de casa aprovechó un momento de descuido de su agresor para escapar y dar aviso a la Policía.

Pero cuando la mujer regresó al inmueble en compañía de los policías, el hombre tomó a la pequeña beba y pidió a la mujer que lo perdone y que retire la denuncia en su contra. Y amenazó que si ésta no cumplía con sus pedidos iba a matar a sus tres nenas.



Relato en primera persona

El calvario de la denunciante viene de hace tiempo. Durante una entrevista que mantuvo ayer con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva la joven aclaró que la primera denuncia por violencia había sido hecha el año pasado. Aunque reconoció que la situación llegó a su extremo cuando- según aseguró- encontró a su marido en pleno acto abusando de su hija mayor de 9 años.

“Tuve que correr a la Policía y recién le notificaron a él, pero no se lo llevaron preso, se fue unos días a Brasil y regresó esta madrugada”, recordó.

Sobre el último ataque narró: “Volvió, forzó la puerta de mi casa, logró ingresar, me amenazó con un cuchillo y obligó a tener relaciones con él”. Y luego añadió: “Cuando pude escaparme de él para llamar a la policía agarró de rehén a mi hija de un año, amenazando con un cuchillo que se iba a matar o me iba a matar a mí. Estuvo así durante dos horas con mi bebé”.

“Me decía que si yo no hacía lo que él me pedía me iba a matar a mi y a mis hijas, tengo mucho miedo, vi el peligro muy cerca”, contó aún preocupada la denunciante.

“Quiero que la Policía lo encierre, si lo llegan a largar corremos mucho peligro, nos vamos a tener que esconder, estamos solas, indefensas”, dijo angustiada.

Por último comentó que ahora buscará otra vivienda donde vivir ya que tiene miedo de que el acusado pueda quedar en libertad y buscar venganza. “Si lo largan vendría derecho a hacernos daño. Las nenas están mal, quedaron muy asustadas con los que vieron hoy”.