Detienen a ex juez de Paz en medio de una riña de gallos

Domingo 21 de junio de 2020

Tres hombres de entre 40 y 75 años, entre ellos un ex juez de Paz de la localidad de San Pedro, fueron detenidos ayer por la mañana en paraje Piñeiro luego de ser sorprendidos dentro de un predio donde se realizaban riñas de gallos.La intervención policial se concretó cerca de las 10 en una chacra ubicada en cercanías a la Escuela 211, sobre la ruta provincial 22 de la citada zona rural. Hasta ese lugar arribaron tres móviles de la Policía de Misiones y que se toparon con un importante número de personas presenciando riñas de gallos.Aunque al ver a los uniformados, gran parte de los presentes escapó corriendo del lugar y sólo tres de estos quedaron en el lugar. Estos fueron identificados como Nelson C. (40), dueño del predio, Andres C. (41) y Carlos Roque V. (75). Según los voceros policiales, éste último se desempeñó tiempo atrás como juez de Paz de la citada localidad y a los tres se los detuvo en el marco de la causa por infracción a la ley de maltrato animal.En tanto que otros nueve vecinos del mencionado paraje, entre ellos un hombre que corría con un gallo entre sus manos, fueron demorados minutos más tarde luego de escapar de la presencia de los efectivos de la seccional Primera de San Pedro. A todos estos se les notificó de la instrucción de una causa por violar la cuarentena preventiva y obligatoria.Por otra parte, en el lugar la policía secuestró 20 gallos de riña, dos estructuras de hierro circular en donde se llevaban a cabo las peleas y otros elementos que se utilizan para dichas prácticas ilegales.