Detectaron otros seis casos de Covid-19, cuatro no se sabe dónde se contagiaron - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

“Este puesto se suma a los ubicados en El Arco y Centinela y a las postas destinadas para trabajadores camioneros que transiten la provincia, que no pueden parar ni bajar en comercios de las localidades que atraviesan las rutas ruta nacionales 12 y 14”, informaron.





Atención médica con restricciones El sistema sanitario de Misiones, en su sector público y privado, funciona con restricciones en tratamientos o cirugías programadas pero sin desatender las urgencias médicas que puedan ocurrir.



El promedio diario de ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ronda el 55% y 65 %, en su gran mayoría por enfermedades cardiovasculares o heridos en accidentes de tránsito.



Es decir, las camas críticas están ocupadas por dolencias no relacionadas con el coronavirus.



Para tener una idea: en la actualidad de los 24 pacientes con el virus activo en la provincia, solo dos cumplen internación hospitalaria.

En cifra 44 Desde que arrancó la pandemia de coronavirus, septiembre es el mes con más casos en Misiones. Hasta ayer sumaba un total de 44 contagios.

Argentina ya es el octavo país con más contagios

Argentina se convirtió ayer en el octavo país con más contagios de coronavirus en el mundo, al contabilizar otros 13.477 nuevos casos y alcanzar los 736.609 positivos.



Así, superó los 733.717 de México, aunque el país norteamericano se ubica cuarto en el triste ranking de muertes, con 77.603.



El parte diario del Ministerio de Salud de la Nación volvió a mostrar un fuerte salto de los contagios en el interior del país. Mientras la provincia de Buenos Aires registró 5.328 positivos, Santa Fe confirmó 2.011 y Córdoba 1.800. En Caba, en tanto, fueron 993.



Según informó la cartera sanitaria, Argentina reportó 406 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que aún faltan sumar 3.045 víctimas fatales no cargadas en la provincia de Buenos Aires.



Los que ya superaron la enfermedad en el país son 585.857 personas.



El Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmó ayer seis nuevos casos de Covid-19 en Misiones y la cifra acumulada desde que se detectó el primer contagio, el 27 de marzo, asciende a 98.De los seis casos notificados ayer, cuatro tienen nexo epidemiológico en estudio. Es decir, no está determinada la trazabilidad del contagio y no se sabe dónde ni cuándo contrajeron el virus.En detalle, el parte sanitario sostiene que entre los pacientes confirmados ayer hay un hombre de Posadas que tiene 68 años de edad con comorbilidades, con nexo epidemiológico en estudio, o sea, se está buscando conocer dónde contrajo la enfermedad o con quiénes estuvo en contacto. El paciente permanece internado en estado grave y cumpliendo un esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad.El otro paciente notificado ayer también es un hombre de 64 años de edad de Posadas y con comorbilidades. En este caso tampoco se sabe dónde se contagió. El hombre también está internado pero estable y cumpliendo con el esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad.El tercer caso también se detectó en la capital provincial y es un hombre de 58 años con comorbilidades. Según informó la cartera sanitaria provincial, este paciente tuvo contacto estrecho con un caso confirmado y permanece aislado en su domicilio.El cuarto caso confirmado ayer en la ciudad de Posadas es el de un joven de 27 años que tuvo contacto estrecho con un caso positivo y se encuentra en aislamiento domiciliario.El quinto caso se detectó en el municipio de Wanda en una joven de 22 años sin nexo determinado hasta el momento. La paciente está bajo aislamiento domiciliario.El sexto contagio se dio en una mujer de Garupá de 45 años con comorbilidades y sin nexo establecido hasta el momento. La paciente está aislada en su domicilio.La última vez que en Misiones se detectaron seis contagios fue el 30 de abril, cuando se notificaron casos en el Hospital Pediátrico, en una veterinaria posadeña y en una beba eldoradense.En lo que respecta a los casos registrados ayer en Posadas, los pacientes de 68 y 64 años, las autoridades de Salud Pública señalaron que hasta el momento sólo conocen su domicilio en la capital misionera y están en pleno rastrillaje epidemiológico. En ese sentido, aclararon a El Territorio que no estaban internados sino que “ingresan con síntomas, se los interna y se testea”.“Estos pacientes se internaron por reunir un criterio mayor de 60 años con comorbilidades y cuadro respiratorio”, remarcaron las fuentes sanitarias en referencia a los casos de Posadas.Agregaron que los hospitales tienen determinado protocolo. “Si el paciente reúne los criterios de caso se hisopa, si tiene criterio de internación se interna, si no se le da las recomendaciones y espera resultado en su domicilio, a todo paciente que se hisopa inmediatamente se le indica aislamiento”.Además, el parte sanitario difundido ayer por Salud Pública da cuenta que dos pacientes fueron externados por su buena evolución, pero aún permanecen con la enfermedad. Se trata del bebé de 3 meses que estaba en el hospital Pediátrico y el paciente de Aristóbulo del Valle que estaba internado en el Samic de Oberá.A la fecha la provincia de Misiones tiene 24 casos activos de coronavirus, 22 están externados en sus respectivos domicilios y dos reciben cuidados médicos en unidades hospitalarias.Un total de 71 personas lograron reponerse de la enfermedad y recibieron el alta. En tanto, tres fallecieron. Y hay 1.564 misioneros en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo o por retornar a la provincia desde zonas de riesgo.RécordEl 1 de septiembre, el registro de casos en Misiones indicaba que en la tierra colorada había 54 casos positivos desde el inicio de la pandemia, siendo por entonces abril el mes en que más casos se habían notificado: 19 en total.Desde ese momento hasta ayer se registraron en las estadísticas oficiales 44 nuevos casos, transformando a septiembre, a un día de su finalización, como el período de mayor contagio desde que se declaró la pandemia en la tierra colorada, allá por marzo de este año.Desde ayer se decidió aumentar los controles a camioneros o transportistas que se mueven de una provincia a otra o entre localidades. Por ese motivo se dispuso de un puesto en el ingreso al Mercado Central de Posadas, donde a diario circulan decenas de camioneros, trabajadores del lugar y clientes que acuden a comprar mercaderías.En ese sentido, agentes de salud hacen controles de temperatura y acciones de prevención contra el Covid-19 a todos los que ingresan al Mercado.