Detectan una serie de estafas telefónicas en Jardín América - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Aconsejan no hacer operaciones con instrucciones de un desconocido

La Policía de Misiones recepcionó en los últimos días presentaciones por tres situaciones casi idénticas en las que los denunciantes relataron hechos de estafas a través de llamadas por teléfono de supuestas entidades con un mismo engaño: haber ganado un premio. Los hechos se dieron en la zona de Jardín América.Primero fue a través de la denuncia de Ramón Ariel S., de 39 años, que el 21 de este mes de agosto recibió un llamado supuestamente de la empresa de telefonía celular Claro en la que un hombre le manifestó que su número había salido adjudicado en un sorteo el cual tenía como premio un teléfono celular Samsung J7 y la suma de 150.000 pesos.La sorpresa de Ramón fue grande y siguió los pasos indicados por teléfono para realizar la transferencia de esa suma a su cuenta de caja de ahorro, pero cuatro días después la realidad lo volteó: su sueldo no estaba depositado.Mientras, en el segundo caso la denuncia fue realizada por Jorge Alfredo L., de 61 años, quien contó a los uniformados que el lunes 24 de agosto recibió una llamada por parte de un hombre que dijo ser personal de la firma Telefónica, con supuesto domicilio en avenida San Martín 2544, de la ciudad de Buenos Aires.El relato de la víctima fue casi el mismo que en el primero de los casos. Le dijeron que había salido adjudicado en un sorteo por la suma de 150.000 pesos y que debía constituirse con su tarjeta de débito al cajero automático más cercano y con el código que ellos le brindaron tenía que realizar una serie de pasos para generar una banca personal de internet.De acuerdo a lo comunicado por la Policía, el hombre de Jardín América, una vez realizados los movimientos, se comunicó con el Banco Macro comentando esta situación y le aconsejaron que llame inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta solicitando la baja. Pero días después constató que le debitaron de su cuenta la suma de 197 dólares.La tercera víctima es Isabel. O, de 35 años, que contó a la Policía que el pasado 22 de julio recepcionó un llamado de un hombre que se identificó como representante del Banco Nación. Esta persona le habría solicitado que le brinde sus datos personales.Luego, el 10 de este mes se hizo presente en el Banco Nación de Jardín América por haber extraviado su tarjeta de débito y fue a pedir una nueva. Por ello solicitó que le abonaran el efectivo en ventanilla por la suma de 11.500 pesos. Sin embargo, según relató a las autoridades policiales, el gerente de la sucursal le manifestó que no había nada depositado en su cuenta, tras haber realizado movimientos de dinero, pero ella aseguró que la operación se habría realizado sin su consentimiento.Las maniobras delictivas se repiten a lo largo y ancho del país. El diario La Mañana de Neuquén publicó un informe en los últimos días donde da cuenta de que la Policía de esa provincia está desbordada con este tipo de delitos.Con el pago de nuevos beneficios sociales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más personas lograron bancarizarse y no poseen manejo exhaustivo de tarjetas o cuentas bancarias, por lo que son más permeables a ser estafados.Es decir, si bien la modalidad de estafa bancaria se venía desarrollando en todo el país, con la pandemia se agudizó porque los delincuentes pasaron a tener a todas las personas a su disposición, en la casa y apretados económicamente.El escenario para este tipo de delincuentes es ideal porque saben que cada uno de sus llamados serán atendidos y del otro lado de la línea habrá una potencial víctima esperando por un premio salvador o una ayuda del Anses que había sido anunciada por el gobierno nacional para asistir a las personas que se quedaron sin ingresos producto de la pandemia.Ante una situación similar o dudas, se debe acudir a la comisaría más cercana al domicilio, llamar a la Dirección de Cibercrimen de la Policía 0376-4447618 o bien realizar el reclamo en el banco.En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el abogado platense Marcelo Szelagowski se refirió a una estafa con el mismo modus operandi que tuvo un cliente suyo.“El caso tiene una serie de ribetes complicados: el sobrino de este señor jubilado recibió un mensaje que decía que ganó 250.000 pesos en el programa de Santiago del Moro”, relató Szelagowski.Explicó que a su cliente le decían que tenía que brindar una tarjeta para que le depositen el dinero en una cuenta y que cuando esté en el cajero automático le iban a pasar un código.“Tienen un método muy morboso para engañar a la gente, porque una vez que blanquean el token, desde una computadora remota le vacían la cuenta. Le depositan la mitad y le dicen: ‘Váyase a su casa tranquilo que mañana va a tener depositada la otra mitad del premio’, y al día siguiente cuando el tío, que le había prestado la tarjeta para que le depositaran el premio al sobrino, se encuentra con la cuenta vacía y además de eso le habían sacado dos créditos, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires llama precalificado, por 500.000 y 41.000 pesos”, contó.Así, los estafados acudieron al abogado, que les ayudó a realizar la correspondiente denuncia penal.“Cuando fueron al banco no recibieron ningún tipo de satisfacción, por el contrario, fueron destratados. Entonces promoví una acción meramente declarativa el miércoles pasado ante el Juzgado Civil y Comercial de La Plata, a cargo de la jueza Silvina Cairo, que en 24 horas otorgó una medida cautelar”, explicó.Señaló que esto sucede por falta de seguridad bancaria “que no es sólo tener una policía al lado del cajero, es el hecho de que tienen que haber una serie de trabas para que esto no pase”.Y recomendó: “Como principio general, jamás realizar transacciones en el cajero o homebanking mientras se reciben instrucciones de un tercero desconocido. Y jamás responder un correo electrónico donde piden actualizar una contraseña para depositar un dinero. Esos mensajes hay que ignorarlos”.