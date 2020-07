Detectan fuerte baja de afecciones respiratorias en niños y adultos

Viernes 31 de julio de 2020

“Este año llegamos a tener cero pacientes”, manifestó.



Ante esta realidad, reflexionó: “Yo creo que tiene que ver más con el tema de la cuarentena y que los chicos estuvieran guardados en la casa. Creo que de esto estamos aprendiendo, como pasó con la gripe en 2009, y nos va a servir para tener mayores cuidados en escuelas y guarderías, fundamentalmente con el tema de la higiene”.

Finalmente y en relación a las alergias, destacó que “muchas veces son de manejo ambulatorio, a lo sumo se les hace (aplica) un corticoide intravenoso o intramuscular, es una consulta que se evacúa rápidamente, no tenemos cuadros graves que requieran internación”.





En cifras 80% Disminuyeron las enfermedades respiratorias en pediatría, suceso que se dio por primera vez en 17 años de la implementación del Irab. 40% Es la estimación de la baja de enfermedades respiratorias en adultos, que comúnmente afectan en esta época a enfermos cardíacos o pulmonares.





Las medidas implementadas para frenar el avance del Covid-19 en la provincia acarrearon consigo un impacto positivo en relación a las enfermedades respiratorias como gripe, neumonía o bronquiolitis, que comúnmente en la época de otoño-invierno solían ser la mayor demanda en los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la provincia y este año se destacan por su ausencia.Este fenómeno se vio reflejado sobre todo en la población infantil, debido principalmente a la suspensión de clases, pero en el caso de los adultos, también se registró una baja importante en comparación a años anteriores.Ante este panorama, Radioactiva 100.7 dialogó con el pediatra Guillermo Rolón, responsable del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab), quien explicó: “Estamos cursando la semana epidemiológica número 30, siempre empezamos el programa en la semana 10, que es a comienzos de marzo. Es un año totalmente atípico en lo que son las infecciones respiratorias en niños y es el primero en 17 años del Irab que podemos llegar a decir que tenemos un 80 por ciento menos de casos presentados en las 47 salas de internación abreviada que tenemos en la provincia”.En este sentido, detalló que hay una disminución de la demanda pediátrica con respecto a los síndromes bronquiales obstructivos tanto en los consultorios como en las guardias de emergencias.“La época pico nuestra varía, pero generalmente es entre junio, julio y agosto, por eso seguimos muy atentos, tampoco hay que descuidarse. Además, en esta época empiezan las alergias”, agregó.Siguiendo esta idea, sostuvo que comenzaron a verse cuadros de rinitis, laringitis y faringitis “que son los que llamamos de vías aéreas superiores, son más leves, pero van asociados a las alergias y esto sucede cuando hay un componente ambiental de descenso brusco de temperatura junto con un aumento de la humedad”.Por otro lado, destacó que para esta fecha solía haber circulación del virus sincitial respiratorio -el más frecuente-, aunque hoy en día prácticamente no está presente “y los otros hay todavía menos, como el adenovirus, el parainfluenza, hasta el virus de la gripe tenemos muy pocos casos detectados”, recalcó.Fueron diversos los factores que colaboraron a que hoy los virus respiratorios no sean el centro de la demanda como otros años. Entre esos, Rolón destacó el cierre de fronteras y la suspensión de clases como principal medida gubernamental, además de la conciencia social en cuanto al uso de barbijos e higiene constante de manos y superficies.“Tenemos eso a favor, pero igualmente desde el programa seguimos atentos, no hay que bajar la guardia, insistimos en la higiene”.Si bien instó a no relajarse, afirmó que agosto suele ser un mes complicado en cuanto a patologías respiratorias y cuadros graves, cuando normalmente la ocupación de camas era de entre el 70 y hasta 80 por ciento en algunos casos, aunque se estima que en esta ocasión no será así.“Siempre lo recomendamos, pero a partir de esto nos damos cuenta de una forma certera, objetiva y concreta que si nos cuidamos, las infecciones respiratorias disminuyen. Tenemos que plantearnos también el uso de barbijos en niños y adultos que tengan alguna sintomatología en un futuro. Esto lo tenemos que capitalizar en las escuelas, creo que va a haber un cambio muy importante a favor”, cerró.En relación al tema, El Territorio indagó también sobre el panorama en los adultos y dialogó con Gustavo Méndez, titular del Servicio de Infectología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, quien aseguró que las enfermedades respiratorias disminuyeron al menos en un 40 por ciento en relación a otros años en la misma época.Según indicó el profesional, durante el otoño, invierno y principios de la primavera generalmente se veían desde cuadros virales comunes -como gripes estacionales- hasta cuadros de reagudización en pacientes con condiciones pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) o con patologías cardíacas, quienes presentaban insuficiencias o secreciones, respectivamente, debido a infecciones respiratorias.“Eso es lo que habitualmente vemos en esta época del año y los cuadros de neumonía bacteriana o viral y ahora hemos visto una reducción de un 40% tranquilamente”.En este marco, detalló que “en este momento no tenemos cuadros de neumonía graves en terapia intensiva, sí vemos algunos en forma ambulatoria”.En concordancia con Rolón, Méndez atribuyó esta situación al impacto de las medidas preventivas para el Covid.“Disminuyó el contacto social, se usan barbijos, el lavado de manos más consciente y más frecuente, también es cierto que este año los porcentajes de vacunación antigripal y antineumocócica han sido satisfactorios, eso aumentó muchísimo, sobre todo en poblaciones de riesgo y eso hace que las personas estén prevenidas e inmunizadas”, consideró.