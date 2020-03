Detectan elevada remarcación en alimentos de la canasta básica

Miércoles 4 de marzo de 2020 | 01:00hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

“No es posible que con la moneda estabilizada y combustibles y tarifas congeladas el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos”, remarcó el presidente Alberto Fernández el último domingo en su discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación.

No obstante, ayer se registró un nuevo incremento en los valores de combustibles (Ver Los combustibles...), mientras las mediciones siguen registrando alzas en los precios de alimentos, incluso por sobre la inflación.

Esto fue apuntado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que realiza relevamientos mensuales paralelos a los que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), tomando como principal referencia la variación que se da en los comercios de barrios, superior a la que se establece en los niveles inflacionarios.

De esta forma, según el Icepci, en los números globales a nivel país, el incremento fue -en promedio-, del 12 por ciento, habiendo alimentos inclusive que subieron hasta un 20 por ciento, pese a que la inflación no superó el 3 por ciento.

Mientras que en las estimaciones de Posadas, los incrementos se ubican en el orden del 10 por ciento promedio, de acuerdo a lo analizado por la Cámara de Comercio local.



Reclamos sociales

“La situación en los barrios continúa siendo crítica. Pese a que los datos del Indec muestran la desaceleración de la inflación, los alimentos continúan con aumentos muy superiores a la misma”, advirtió Fabricio Tejerina, referente de la organización social Barrios de Pié.

En diálogo con El Territorio, resaltó que en los barrios y periferias de Misiones “la canasta básica de alimentos llegó a incrementarse hasta un 110 por ciento en 2019, cuando la inflación marcó un 53 por ciento”.

El dirigente adujo que esto se debe a la falta de control sobre los comerciantes, que muchas veces buscan obtener mayores ganancias, en detrimento de los ingresos de los vecinos.

“En estos dos meses analizamos distintos alimentos de consumo cotidiano, como carnes, arroz, fideos, harina, aceite, lácteos y vemos esta diferencia. Sabemos que se está trabajando para detener la inflación, pero es necesario que todos colaboremos”, expresó.

Y, a través también de un comunicado firmado por organizaciones de todo el país, sostuvo: “Han sido importantes algunas de las medidas tomadas ante la emergencia: la tarjeta Alimentar, los bonos a la AUH y los programas vigentes. Pero la especulación de sectores monopólicos vinculados a la producción y comercialización de alimentos deteriora día a día nuestras condiciones de vida, por lo que vamos a continuar con acciones públicas denunciando que si aumentan los alimentos aumenta la pobreza".

En tanto, Isaac Rudnik, director del Isepci, explicó que “hay mucha heterogeneidad en los productos, porque algunos aumentan más que otros. Por ejemplo, los lácteos, como el yogur y el queso, son los que más aumentaron, como también algunos cortes de carne convencionales como la carne molida”.

“Si proyectás en supermercados de todo el país, la inflación 2019 superó el 60 por ciento”, sostuvo.



Controles

Tejerina puntualizó en el reclamo de que se aplique y controle el programa de Precios Cuidados a todos los comercios. “En los barrios no existe”, afirmó.

En coincidencia, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas Carlos María Beigbeder, expresó al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que en Posadas, los precios aumentaron un 10 por ciento en lo que va del año, aproximadamente.

Manifestó no encontrar razones por los constantes aumentos, puesto que el dólar se estabilizó y las variables se encuentran también estables.

“Para mí, el primer problema es que no existen los controles reales, como en Precios Cuidados. El Estado tiene gente para salir a controlar y ver de verdad el motivo de que los generadores de precios aumentan. No habiendo excusas, ya que no aumentó el dólar, el Estado no debe permitir aumentar los precios”, determinó.