Detectan casos de dengue en San Javier y Bonpland

Viernes 7 de febrero de 2020

En la localidad de Bonpland se confirmaron dos casos de dengue y dos están en estudio, considerados como sospechosos, indicaron las autoridades del municipio a El Territorio.

Los afectados son tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. Este medio además pudo confirmar que tres de esas personas fueron hospitalizadas para recibir hidratación y uno ya fue dado de alta por su evolución favorable.

Al respecto, el director del hospital de Bonpland, Rafael Alejandro Silvera, precisó: “Los casos hasta ahora tienen hecho un estudio de laboratorio, algunos con el antígeno, ya que la verificación y análisis más preciso se realiza sólo en Posadas y en casos graves”.

Aclaró que los cuadros “no serían autóctonos, ya que tres de esas personas viajaron a Posadas y una a Encarnación (Paraguay”, e indicó que se infectaron con los tipos 1 y 2 de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

El que recibió el alta de internación sigue cuidados domiciliarios bajo “medidas estrictas de control y prevención”.

“Obviamente que al conocerse que esos pacientes presentan los síntomas, se hizo el bloqueo de inmediato en todo el sector donde viven, pero antes, al comienzo de la segunda quincena de enero, nos unimos las instituciones de salud, municipio, Policía, iglesias y se trabajó en cada sector del pueblo, entregando folletería informativa, descacharrizando, dejando claro a los vecinos sobre la importancia de la prevención, quitar todo objeto donde la hembra del Aedes deposita los huevos”, dijo Silvera.

“Una vez que aparecen los casos sospechosos, se activa el protocolo, que consiste en controlar al paciente, interrogarlo para saber si salió de la localidad, dónde fue, cómo comenzaron los síntomas y realizamos una planilla que se eleva a Salud Pública de la provincia, a Epidemiología, y se comienza con el bloqueo, que consiste en verificar en toda la manzana donde vive el paciente y en las ocho manzanas a la redonda para saber si no hay otras personas con los síntomas”, detalló el galeno.

Si puede seguir tratamiento ambulatorio, el paciente queda aislado en su casa con repelente él y toda su familia.

“Lo importante es la prevención, en eso hago hincapié, todos podemos hacer prevención eliminando los mosquitos y los objetos en los que puedan depositar los huevos”, expresó Silvera.

Por su lado, el intendente de Bonpland, Juan Carlos Bueno, señaló que “se están realizando tareas minuciosas y limpiezas a fondo y también hablando con los vecinos”.



Otro caso en San Javier

Por otra parte, El Territorio tomó contacto ayer con Estefani Braga, una vecina del barrio Ayrault, de San Javier, quien relató que a través de estudios de laboratorio en un centro privado supo que los dolores corporales y fiebre intensa que tenía eran un cuadro de dengue del serotipo DEN-1.

“El lunes pasado (por el 27 de enero) me acosté a dormir y de golpe empecé a sentir dolor fuerte de cabeza y detrás de los ojos. Estuve en cama todo el día martes, pensé que algo me había hecho mal al hígado, pero como el miércoles seguía peor y con fiebre y escalofríos, mi padrastro me llevó al hospital de San Javier. Ahí me aplicaron una medicación, pero no me tomaron datos ni si tenía fiebre. Me fui a casa y el jueves mi marido llegó de su trabajo y me llevó a una clínica privada de Alem”, detalló.

Ya en el centro de salud privado, “me hicieron una intravenosa por el dolor corporal y de cabeza y solicitaron análisis. El viernes estuve aún más complicada, con náuseas, dolor de estómago, fui y me hice unos análisis y la doctora que me vio por guardia me dijo que volviera a la tarde, volvimos a la tarde de ese viernes 31 de enero y esa doctora me pidió que me haga análisis de dengue y me dijo que haga reposo. Pasé días sin tolerar ni el agua, fue horrible”.

Recién el 3 de febrero estuvieron los resultados que confirmaron el diagnóstico.

“Es dengue lo que tengo”, sostuvo la mujer, que sigue con reposo y reponiéndose poco a poco de las dolencias. Aunque aseguró que siempre mantiene su patio limpio y no salió de la localidad, igual sufrió la enfermedad.



Preocupación en Alem

También en Alem vecinos que están catalogados como casos sospechosos se comunicaron con este medio. Los barrios Alem I y II, Lopaczek, Kubovy, José Sartori, Janssen, Centro y Virgen del Rosario son sólo algunos lugares donde este matutino pudo confirmar que varios acudieron a realizarse análisis en laboratorios privados de la ciudad.

Desde que comenzaron a salir a la luz esos posibles cuadros, la delegación zonal del Ministerio de Salud Pública inició acciones de visitas a los lugares a través de los promotores de salud llevando información, buscando febriles y pidiendo a los vecinos que eliminen posibles criaderos del mosquito trasmisor junto a algunas fumigaciones que realiza la municipalidad local.

Hasta la semana pasada, Salud señaló que había 53 casos confirmados y otros 20 en estudio en Andresito, Iguazú y Garupá de los serotipos DEN-1 y DEN-2 y no se daban reportes de casos en otras zonas de la tierra colorada. Aunque sí dijeron que se espera para este mes el mayor número de casos.