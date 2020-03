Detalles del accionar y la impunidad que amasó el concejal Fredy Holl

Domingo 8 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El cacareo incesante de los más de 100 gallos de riña que criaba Alfredo ‘Fredy’ Holl (44) en su propiedad se prolonga por todo el barrio Docente de Campo Ramón, donde todos los vecinos conocían de esta actividad ilícita del concejal, productor y dirigente agrario.







“Es imposible no saber porque los gallos cacarean todo el día. Y son tantos que a veces cansan y molestan, pero nadie se metía con Fredy porque tiene mucho poder y contactos. Todos sabemos que es capaz de cualquier cosa”, reflexionó un vecino del lugar.







Sus palabras no hicieron más que corroborar la opinión de la ex esposa del edil, quien durante 22 años soportó violencia física, psicológica y económica por parte del sujeto que ahora se halla detenido.







Según confirmó El Territorio con fuentes del caso, desde el martes y hasta el viernes se registró una decena de denuncias contra Holl, entre las que se destaca la tentativa de homicidio y daños en perjuicio de la familia de Pablo Agustín Gaona (42), quien lo responsabilizó del incendio intencional de su vivienda.





“Fredy les prendió fuego la casa de la familia Gaona porque nos acogieron a mis hijos y a mí cuando me separé de él. Las pruebas ya están en la Justicia. Siempre se jactó de que tenía contactos para hacer lo que quería. Criaba gallos de riña, cazaba en el Moconá, amenazaba y causaba daño con total impunidad. Lo único que sé, es que libre es un peligro y ruego que pague todo lo que hizo”, subrayó Norma Schweikowski (41), ex esposa de Holl.







En diálogo con este matutino, aseguró que el sujeto integraba una amplia red dedicada a las riñas de gallos, lo que quedó corroborado en el hallazgo de más de cien animales en su propiedad.



Negocios y contactos







Con los elementos secuestrados se probó que Holl se dedicaba a la cría, entrenamiento y comercialización de gallos de riña, una actividad prohibida por la legislación vigente.







Era tal su organización y logística, que cada animal disponía de una jaula individual en un amplió galpón de material situado en la misma propiedad de la casa del concejal, lindero al barrio Docente.







“Está prohibido, pero es un negocio grandísimo. Incluso hace poco pagó 250 mil pesos por un gallo de Brasil. Es todo un presupuesto mantenerlos y entrenarlos. En el mismo galpón hay un ring para que los gallos entrenen”, precisó Schweikowski.





La mujer decidió romper el silencio que guardó por más de dos décadas donde vivió atemorizada por las amenazas de su marido, tal como reconoció.

Además, detalló una serie de hechos que derivaron en denuncias contra Holl, aunque la mayoría de ellas nunca prosperó.







En los últimos años lo acusaron su propia madre y hermanas. También lo denunció un funcionario judicial por el robo de gallos de riña en la localidad de San Javier, lo que grafica el alcance de dicha actividad en la zona y sustenta la impunidad que amasó durante tanto tiempo.







“Es cierto que siempre tuvo contactos e hizo negocio con mucha gente. La madre lo denunció porque fue armado a la casa buscándome a mí y dijo que me iba a matar. Cuando le allanaron encontraron un arma que tendría que estar en custodia judicial. Nunca se supo en qué quedó eso”, recordó su ex.



Relato de la hermana





El 6 de enero del 2018, Úrsula Holl (50) se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Oberá para denunciar a su hermano Alfredo Holl por amenazas de muerte, tal como consta en el expediente J/3418 que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno.







Transcurridos dos años del hecho, la denunciante nunca fue citada para brindar su declaración en sede judicial ni le informaron sobre avances al respecto.

La mujer es licenciada en sistemas y desde hace varios años reside en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Tras el citado episodio nunca más volvió a Misiones, aterrada por las amenazas que profirió su hermano contra su familia y ella. La justicia tampoco le brindó la contención que esperaba.







En la misma situación se encuentran varias personas que en los últimos años denunciaron al concejal que fue detenido el último jueves bajo sospecha de incendiar la casa de una familia vecina.







“Responsabilizo directamente al señor Alfredo Holl, alías Fredy, como el principal responsable de lo sucedido y lo acuso por daño, tentativa de homicidio y todo lo causado. Éste hombre trató de matarnos”, citó Pablo Agustín Gaona en su denuncia.

Ahora, con Holl tras las rejas, otras víctimas comenzaron a animarse a denunciarlo y en apenas 48 horas se sumaron varias causas, según confirmaron fuentes policiales.







En tanto, este matutino accedió a una copia de la denuncia radicada en 2018 por Úrsula Holl, quien detalló la horrenda situación que padeció junto a su esposo cuando fueron a ver una chacra que heredó de su padre.



“Te voy a matar”





Según detalló la hermana del edil, a principios del 2018 vinieron de vacaciones unos días a Misiones y fueron a visitar su propiedad, sin imaginar lo que sucedería.

“Llegamos y enseguida veo que mi hermano Alfredo Holl se hace presente en el lugar con una actitud extraña, como remordiéndose, y tras preguntarle qué le podía ofrecer, al saber que es una persona muy agresiva y violenta, me contestó de mala manera en un tono completamente agresivo y acercándose hasta mi persona, como intimidándome e insultándome. Me dijo textualmente: ‘Pero qué, acaso no puedo venir acá. Sos una hija de puta, vos sabés que me debés a mí. Te crees dueña de todo. Te voy a hacer mierda a vos y a toda tu familia, y te voy a matar’. Ante eso mi esposo intentó calmarlo pero no hubo caso, ya que hasta lo amenazó de muerte con una tijera de podar árboles”, relató la mujer en su denuncia.







Asimismo, subrayó que “la actitud de mi hermano nos aterró y nos quedamos callados para evitar un desastre. Antes de irse me dijo que era el último aviso que me daba y que la próxima vez me mataría, así tenga que recorrer el mundo para encontrarme”.







Ante la gravedad del hecho denunciado, Úrsula Holl solicitó la prohibición de acercamiento de parte de su hermano hacia su familia, ya que “se trata de un psicópata extremadamente violento que en reiteradas ocasiones me amenazó a mí y a mi familia.”







“Tengo terror de que cumpla con su amenaza porque sé que es capaz de cualquier cosa y él mismo aseguró que tiene suficientes huevos como para matarme”, concluyó en la denuncia.



Varias causas







Tras la detención de Holl, entre el jueves y el viernes la Policía allanó sus tres propiedades en Campo Ramón y procedió al secuestro once armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas sin registrar, lo que no hizo más que complicar la situación del detenido.







Además dieron con gran cantidad de municiones; un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna.

También hallaron bidones con combustible, de los cuales varios se encontraban vacíos.





Entre los elementos secuestrados se hallan seis celulares que deberán ser peritados.

Asimismo, constaron la existencia de más de cien gallos de riña que quedarán en resguardo de un cuidador. En la ocasión se firmó un acta donde consta que los animales serán utilizados exclusivamente para reproducción y cría, estando prohibida las riñas.







Respecto a las armas incautadas, las mismas derivaron en la apertura de una causa federal por tenencia ilegal. Fuentes del caso anticiparon algunas de las armas podrían tener relación con diferentes ilícitos.







En tanto, ante el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá se tramitan las causas por tentativa de homicidio y daños en perjuicio de la familia Gaona; las amenazas contra la ex esposa de Holl y otras personas, daños a propiedades y matanza de animales, como denunció el padre de Norma Schweikowski.

Incluso, quien fuera candidato a intendente de Campo Ramón por el sublema que posicionó a Holl en el deliberativo lo acusó de amenazas de muerte, hecho que habría quedado grabado en las cámaras de seguridad de un comercio.