Desvalijaron el garage de un docente en Villa Barreiro

Sábado 13 de junio de 2020

El docente Aníbal Ramírez denunció que desconocidos irrumpieron en su terreno, accedieron al garage y le sustrajeron varios elementos de valor.El hecho se registró en la madrugada del lunes, sobre calle Islas Sándwich del Sur, en Villa Barreiro de Oberá, cuando la familia damnificada se hallaba durmiendo.“Tengo muro con alambre, parece un búnker mi casa, pero igual se ingeniaron para entrar. Pasaron por una casa lindera que está deshabitada, entraron al garage y se llevaron todo. Por suerte no ingresaron a la casa porque estábamos durmiendo y no sé qué podría haber pasado”, comentó.Por la cantidad de elementos sustraídos se estima que actuaron entre dos y tres delincuentes.El detalle del hurto incluye una bicicleta de aluminio rodado 26, una hidrolavadora, una aspiradora de acero inoxidable, un taladro con juego de mechas, una amoladora con juegos de discos, una caja de herramienta con pinzas y llaves de boca y llaves allen, dos martillos, una caña de pescar con reel, un prolongador de 22 metros de cable taller y un matafuego grande.“Fue un perjuicio enorme. Hice la denuncia en la Seccional Cuarta y vino personal de Investigaciones, a quienes les di ciertas pistas de los posibles autores del hecho, pero hasta ahora no tuve novedades de las cosas”, lamentó Ramírez.