Destituyeron a Alfredo Holl del cargo de concejal por reiterada inconducta

“No sé si van a poder dormir”

Luego de la sesión especial, el intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez Da Silva, se mostró sorprendido de las dos abstenciones, al tiempo que subrayó que la destitución no tuvo ningún componente político. “Me pareció raro que no haya sido unánime, pensé que los siete concejales iban a votar a favor de la destitución. Esto no tiene nada que ver con lo político, sino con la inconducta del concejal Holl”, indicó. En tanto, cuestionó la argumentación de las abstenciones porque “se trata de señores grandes que se criaron en nuestro pueblo. Pero ahora seguramente tendrán la posibilidad de charlar con el pueblo y explicar por qué votaron así. No sé si van a poder dormir esta noche”. El jefe comunal opinó que la destitución podría ser “un puntapié para que la Justicia apure los tiempos y la causa contra Holl llegue a juicio”. “La clase política hoy está muy mal vista y siempre digo que nosotros debemos dar el ejemplo, para eso el pueblo nos votó. Holl consiguió mil votos, pero era concejal de los más de 16.000 habitantes del pueblo. Él me tenía que controlar, pero con lo que hizo le falló al pueblo de Campo Ramón”, opinó. Además, recordó que es testigo en la denuncia de Gaona y ya declaró ante la Justicia. “En mi despacho, Holl me dijo lo que iba a hacer; le dije que se tranquilice, pero me contestó que llegado el momento lo iba hablar en el río Uruguay, y eso para mí fue una amenaza. Eso lo declaré en la Justicia”, mencionó.