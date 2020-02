Destino heroico por la educación

Miércoles 12 de febrero de 2020

Se va San Martín de los billetes. Sólo un par de semanas más y ya no se los verá en las calles. El Padre de la Patria, el que cruzó los Andes y liberó a tres países, ya no lucirá en el papel moneda de la tierra que lo vio nacer, al menos hasta nuevo aviso. Pero que la despedida del Santo de la Espada no sea ‘enchufándoselo’ a un comerciante o en un vuelto más abultado que valioso, dicen en la Asociación Civil Forjando Lazos, cuyos integrantes se movilizan para que esos últimos billetes de 5 pesos en circulación terminen, previo paso por sus alcancías, en forma de útiles escolares para quienes no pueden comprarlos