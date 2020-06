Destellos de talento misionero en Nueva York

Domingo 14 de junio de 2020 | 03:00hs.

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

Perfil Manuel Ruiz

Artista



Es un multifacético artista que articula danza, música y actuación. Dio sus primeros pasos en Posadas, su tierra natal. Y en 2009 ingresó al Isa, del Teatro Colón de Buenos Aires. En 2014 ganó una beca para estudiar en Estados Unidos. Desde entonces participó de importantes proyectos a nivel mundial.

Hoy, se desempeña como codirector de Vassiliev Academy y director artístico y ejecutivo del Programa Internacional de Becas Latinoamérica Baila.

“Creo que uno siempre lleva a Misiones en su corazón. Los misioneros somos cálidos, amigueros, familieros, eso no se nos despega nunca. Es como una filosofía de vida. Y en todo lo que hago siempre está ese toque”.Así se definió Manuel Ruiz, artista multifacético oriundo de la Tierra Colorada, que desde hace ya varios años brilla en la gran ciudad de Nueva York.Con 26 años, y una vasta trayectoria artística, Manuel dialogó con El Territorio sobre su trabajo, su recorrido y sus logros, conquistados escalón tras escalón.Haciendo hincapié en que la disciplina y la constancia son la clave de cualquier triunfo, el misionero también hizo referencia a la articulación de la danza, la música y la actuación. “Creo que el trabajo es muy importante y estudiar también. Hay que tratar de hacer lo mejor que uno pueda y ser disciplinado. En mi trabajo intento integrar la danza, la música y la actuación, son tres disciplinas que estudié mucho por separado pero trato de volverlas siempre una, integrarlas”, destacó el bailarín que reside en Nueva York desde 2014, luego de ganar la beca Joffrey Ballet School Chicago, con la que pudo explorar nuevos campos de la danza.Pero, además de bailarín profesional, Manuel es cantante. “La música para mí significa todo, creo que mi pasión por la danza comenzó gracias a la música y al amor que siento por ella”, relató el artista que alcanzó más de 20.000 reproducciones en Spotify y otras plataformas en las que comparte su talento.Además, en el mes próximo, lanzará su primer álbum musical. Un proyecto que consta de 12 canciones e intenta, en modo cronológico, englobar su historia y filosofía de vida.“Comenzamos en la producción de este trabajo junto a Rodrigo Aranjuelo, un productor argentino que vive también aquí. El álbum está compuesto por covers que los fui seleccionando para relatar mi historia. Hay mucho de rock nacional argentino, hay folclore, hay algunas canciones en inglés y baladas pop. Todas reversionadas”, contó emocionado.Además, una vez presentado el álbum, y si las condiciones actuales mejoran, Manuel tiene planificada una gira en diferentes distritos de Estados Unidos.Este es mi momento se iba a lanzar en febrero de este año. Pero, con la pandemia que sacudió al mundo entero, su estreno se postergó para julio. “Publicar el álbum me genera una satisfacción tremenda. Es un poco, rearmar canciones que ya son muy populares como: Zamba para olvidar o 11 y 6 de Fito Páez, y lo mejor de todo es que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales”, agregó Manuel que ya ha publicado varias canciones como Una canción diferente, de Celeste Carballo, grabada en conjunto con Sabina Belén.“Representa otro sueño cumplido. Me costó mucho, esperé y trabajé un montó por este momento. He tenido mucho apoyo y le debo todo a mi familia, mis amigos, mi pareja, a los alumnos, a la gente que me sigue y son incondicionales. Por eso creo que el álbum transmite y representa ese amor incondicional hacia el arte y la gente. Es una satisfacción personal muy grande”, resumió el artista que también adelantó que próximamente lanzará un videoclip del chamamé Oración del remanso, con la actuación de bailarines argentinos.Además de destacarse como cantante, Ruiz también se desempeña como bailarín y actor. “Integro el canto, la danza y la actuación y las vuelvo una”, señaló Ruiz. “También soy partidario de que el artista no necesita salir afuera para consagrarse o ser bueno. Sin embargo, sí considero que es importante que los artistas salgan afuera para aprender cosas nuevas, diferentes. Es necesario explorar el mundo para lograr una mayor versatilidad”, continuó.Manuel dio sus primeros pasos en Posadas. Desde muy pequeño estudió comedia musical, piano, música, danza y actuación. Desplegó su talento en escenarios litoraleños, ya que participó del Festival Nacional de la Música del Litoral, del Festival Nacional del Chamamé y realizó numerosas presentaciones en ambos teatros del Parque del Conocimiento, como Otra de Payasos, entre otras obras.Hacia 2009, viajó a Buenos Aires para seguir su formación artística. “Desde entonces, me dediqué muchísimo al ballet. Es una disciplina muy difícil, que requiere práctica, disciplina y constancia”, recordó Ruiz quien tuvo como padrinos en la danza a la gran Olga Ferri y al maestro Enrique Lommi. “Me dediqué diez años al ballet y eso me permitió ser parte de grandes apuestas a nivel mundial”, continuó el multifacético artista.Ingresó al Instituto Superior de Artes (Isa) del Teatro Colón, de Buenos Aires, tras ser uno de los tres seleccionados entre 80 varones bailarines, y también se abocó al teatro musical. Estuvo en numerosas obras como Los Miserables, Los Locos Adams, Moulin Rouge, entre otras varias presentaciones.Pero, con la doctrina de que siempre se puede llegar más lejos, el misionero luchó por más.Así, en 2014, ganó dos becas que lo llevarían a despegar su carrera internacional. La primera pertenecía a Joffrey Ballet School Chicago y tenía una cobertura del 100 por ciento, mientras que la segunda era de Julliard Academy of Arts, con una cobertura del 60 por ciento en sus estudios. Manuel, convencido, optó por la primera, ya que le otorgaba mayores beneficios.Desde entonces, vive en Estados Unidos. Trabajó con Earl Mosley en el Museo de Arte de Brooklyn y en poco tiempo fue transferido a Nueva York para el Programa de Ballet en el que bailó El Cascanueces.Ese año, también bailó en Ballet Hispánico, y al poco tiempo fue productor del estreno de Falling Ángel. En 2015, conoció a Andrei Vassiliev “quien cambió mi vida para siempre”, confesó al hablar de su colaborador incondicional. “Al conocerme, me otorgó la posibilidad de trabajar con él”, expresó.Junto al reconocido bailarín ruso, quien también es su marido, Manuel conformó el programa de becas Latinoamérica Baila, uno de los más reconocidos de América Latina.Se trata de un proyecto que recorre distintos países con la finalidad de buscar talentos y brindarles las herramientas necesarias para convertirse en profesionales de la danza.“Viajamos a Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y otros tantos lugares de Latinoamérica. Este es un programa que nos ha dado muchas satisfacciones y alegrías”, detalló Ruiz, al tiempo que explicó: “Tenemos dos programas. El primero consiste en una audición abierta y un poco más descontracturada, mientras que el segundo es una audición un poco más compleja porque significa un año escolar de preparación. Ahí seleccionamos chicos con un potencial mayor, para volverlos bailarines profesionales que podrán desempeñarse diferentes compañías del mundo”.“Es un proyecto muy lindo y satisfactorio”, relató Ruiz haciendo hincapié en la importancia de ofrecer una posibilidad más plural en el mundo de la danza, considerando que, mientras más personas tengan la posibilidad de acceder a una beca, mayor preparación y posibilidades de triunfar tienen en el mundo.En relación a ello, Manuel reconoció: “A los Estados Unidos vine solo, a mis 21 años. El proceso de adaptarme no fue muy difícil porque Nueva York siempre fue la ciudad de mi sueños. Así que fue lindo venir aquí, ser parte de esto. Soy un soñador nato y creo que todos podemos lograr lo que nos proponemos si trabajamos en ello. Y hoy día, me hace muy feliz saber que puedo contribuir a que otros también alcancen sus metas”, entabló en referencia a las becas que brinda Vassiliev Academy.En el marco de la pandemia por coronavirus, decretada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, el artista explicó que debieron cerrar la Academia de Ballet hasta tanto mejore la situación epidemiológica.“En Estados Unidos no se realizó cuarentena obligatoria. Y el país fue uno de los más golpeados en cuanto a la cantidad de casos y muertes por esta enfermedad. Nosotros, decidimos cerrar la escuela el 10 de marzo, para no poner en riesgo la salud de ningún alumno”, especificó. En ese contexto, la mayoría de los estudiantes becados pudo regresar a sus ciudades y países de origen. Sin embargo, algunos quedaron varados y debieron esperar en la academia.“Esos días nos convertimos un poco en padres y tratamos de asistirlos y amenizar su situación. Implementamos juegos, charlas y demás propuestas, para que estén tranquilos y contenidos”, contó el bailarín.Además, reflexionó sobre lo que enseña esta situación: “La sensación que me deja esto es que, más allá del virus, esto nos pone a todos en un punto de reflexión. Creo que llegó en un momento en el que el mundo lo necesitaba y nos enseñó a ser más introspectivos, a plantearnos lo que verdaderamente importa en la vida: el amor y la unión de la humanidad”.