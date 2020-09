Destacaron las iniciativas de los jóvenes en el Parlamento - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Se concretó ayer la segunda jornada del Parlamento Estudiantil Misionero, en la que los jóvenes participantes brindaron su experiencia, mientras que los diputados relevaron las inquietudes presentadas en las doble jornada.En este sentido, Martín Gómez, del Centro Educativo Polimodal 3 de Garupá, resultó electo para presidir el debate, y resaltó el rol de la educación como herramienta para alcanzar las metas.“Lo más importante es que no bajemos los brazos nunca, debemos continuar esforzándonos todos los días, entender que de nuestros errores aprendemos y ellos nos fortalecen para las decisiones que tomemos a futuro”, señaló, al tiempo que llamó a seguir avanzando en iniciativas pese al contexto sanitario actual.“Debemos continuar con nuestros sueños, el aislamiento no debe ser un impedimento para continuar trabajando en los proyectos que hoy entre todos pensamos para cada rincón de la provincia”, manifestó.Resaltó el papel de la educación y el apoyo social para alcanzar los objetivos propuestos. “Nunca debemos olvidar que la educación es la llave que abre todas las puertas”, afirmó.“Tenemos muchas energías y entusiasmo para trabajar por un futuro mejor, ya lo venimos haciendo, en nuestras manos está continuar este camino, un camino donde no estamos solos, vamos en compañía de la gente que amamos y que sabemos que tienen nuestros mismos ideales”, agregó.Por su parte, el diputado Lucas Romero destacó la posibilidad de “escuchar los planteos de los jóvenes a través de sus proyectos” y dijo que la información que recibieron los diputados provinciales es muy importante para “llevar solución a todos los habitantes de Misiones”.En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua, felicitó a los jóvenes que participaron de la propuesta, y “por el compromiso demostrados en estas jornadas”.Dijo que con el presidente Carlos Rovira, el Parlamento Misionero es “abierto y cercano a todos, como debe ser, y la juventud es clave en esta interacción”.Añadió que entre el miércoles y ayer los jóvenes tuvieron “la oportunidad de gerenciar su propio futuro por la vía de las leyes y no lo desaprovecharon, eso habla bien de ellos como personas y como ciudadanos, y también de sus docentes”.“Veo con aún más esperanza el futuro y eso alienta a redoblar el esfuerzo, fue una experiencia energizante para todos”, concluyó Passalacqua.