Destacan la recuperación de la actividad comercial en Posadas

Lunes 27 de julio de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

“Posadas siempre es atípica. Cuando al país le va mal, a Posadas le va bien, y a la inversa también”, reflexionó Carlos María Beigbeder, tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP). Uno de los referentes de los mercantiles destacó que transitan por un momento de recuperación por el cierre del puente entre Posadas y Encarnación, lo que permite que todo el circulante quede en la ciudad y con ello tengan trabajo los misioneros.En entrevista en Meta Data, el programa político del diario El Territorio que se emite por Somos Posadas, habló sobre la zona franca especial que acompañan y los desafíos que tienen en el sector.Sí. Posadas siempre es atípica. Cuando al país le va mal a Posadas le va bien y al revés. Es porque tenemos una economía de frontera y normalmente suceden estas cosas y hace que uno tenga que reinventarse todo el tiempo.Sí, lo venimos hablando, tenemos muy buen diálogo con el gobernador y este es un pedido que viene haciendo la Cámara desde hace más de quince años. Las diferencias impositivas nos ponen en inferioridad de condiciones con respecto a Paraguay.Hoy el consumo se está dando en el país y en la provincia porque la gente no puede ir a Paraguay, pero esto no es indefinido ni indeterminado. Se va a volver a abrir y vamos a tener los mismos problemas de siempre.Necesitamos un modelo proteccionista en el buen sentido que nos haga más competitivos. Entonces, sacar los impuestos va a ser que tengamos un peso más. Cuando vas a comprar un producto, por ejemplo, a China, pagás 10 dólares y el paraguayo también paga 10 dólares, pero nosotros tenemos el 100 por ciento de los impuestos para venderlo y el paraguayo un 20 o 30 por ciento. Ahí está la diferencia y no radica en la voracidad del comerciante, radica en la voracidad del Estado que te deja fuera de competencia por la cantidad de impuestos.En el caso de la que hay en Iguazú es una zona franca con cierta cantidad de metros, donde se permite poder comercializar dentro de esos negocios los productos sin impuestos.El Duty Free Shop Iguazú, por ejemplo, es un mercado libre de impuestos donde se pueden encontrar ofertas de diversos productos desde electrónica y perfumería, entre otros.Lo que estamos pidiendo para Misiones es que sea una zona franca o una zona especial aduanera donde todos los productos y toda la gente que vive dentro de esa zona especial no tributen para ser competitivos con Brasil y Paraguay.La zona especial, como la que venimos pidiendo hace muchos años, nos va a permitir evitar los impuestos y que el consumidor pueda adquirir esos bienes directamente sin impuestos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).Hay ciertos modelos, pero hay que adaptarlo a Misiones, entonces tiene que ir por Cámara de Diputados y de Senadores, es una decisión política. Como el gobierno provincial está con buen entendimiento con el gobierno nacional hay muchas más posibilidades. Esto no quiere decir que se logre, es como pedir que el Estado nacional devuelva la coparticipación que se sacó (a las provincias); se tienen que poner de acuerdo un montón de partes para generar la zona especial aduanera que necesitamos.Así es. La Ley Pyme en ningún momento se promulgó y no llegó a buen puerto y quedó en intenciones solamente.Estamos intentando que todos los comercios reabran y que tengamos una vida normal; no podemos vivir en pandemia. Entiendo que el problema no está resuelto, pero hemos tomado los recaudos. Entonces, tenemos la ventaja y la posibilidad de retomar una vida relativamente normal. Creo que todos los comercios están con posibilidades de abrir con todas las medidas de precauciones necesarias, con todos los protocolos, con todo lo que realmente hace falta para el cuidado.Depende del rubro. Algunos muy bien; otros rubros que estuvieron cerrado, están para atrás. En líneas generales, en esos sectores creo que ha caído un 30 por ciento la actividad y que se va a recuperar.En algunos rubros está funcionando mucho mejor que antes, entonces hay rubros que te tiran el número para arriba. Creo que hay rubros que están funcionando muy bien gracias a que el puente está cerrado y que la gente gasta su dinero en Misiones. Eso hace que la economía circule; creo que el gobierno provincial se dio cuenta de eso y es muy importante para los que no se daban cuenta de la real magnitud del dinero que se exportaba de buenas o de mala manera. Todo ese circulante queda en la provincia y termina dando trabajo.Hoy no ves en ninguna obra patentes de motos paraguayas, entonces es mano argentina que está trabajando; no ves colas -en el puente- donde como mínimo se va un tanque de combustible. No hay trabajadores que vienen de Paraguay a las obras.También las camas del hospital están para los argentinos, entonces sobran camas y el sistema está trabajando holgadamente.Realmente creo que es muy beneficioso para la Argentina tener un proteccionismo en ese sentido.Por el cierre del puente, miles y millones de pesos se han quedado de este lado y no se fueron para la vecina orilla. Eso hace que, en líneas generales, ese comercio -que antes se iba a Paraguay- hoy está funcionando y girando en nuestra ciudad.