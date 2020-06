Destacan la previsibilidad que dará la nueva Ley de Alquileres

Sábado 13 de junio de 2020

Los puntos de la ley Precio del alquiler con actualización anual, por un porcentaje único e igual para todos los contratos de locación.

Contratos por un mínimo de tres años, pudiendo hacerse por más.

Expensas e impuestos claros y definidos para cada parte.

Dinámica para arreglos y reparaciones de vivienda sin demoras.

Devolución actualizada del depósito con la entrega de llaves.Previsibilidad sobre la renovación o no del contrato.

Registración de contratos ante la AFIP.

Ya hay polémica por las posibles subas a disponer en los contratos

La Ley de Alquileres aprobada el jueves trae tanto novedades positivas, como puntos que por lo menos resultan “dudosos” en su aplicación, según explicó el prosecretario de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña.El empresario explicó que en general hay puntos que dan mayor tranquilidad a los inquilinos. Y en ese sentido destacó el celebrar contratos de locación por tres años. Pero también hay otros en los que no se sabe con detalle como será su aplicación y su efecto particular en las provincias, ya que aclaró que no hay una realidad económica igual en el país.“Hay que esperar que salga en el Boletín Oficial y la ley tome cuerpo de obligatoriedad. En su cambio más destacado modifica el plazo mínimo de 36 meses, que para algunas zonas es positivo y para otros puede llegar a ser perjudicial para el inquilino”, comentó el empresario misionero en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM.Apuntó en ese sentido que “cuando se debatió el año pasado el proyecto, diputados de Córdoba hicieron mención que, como pasa en Posadas, hay un mercado de estudiantes donde una extensión de 36 meses puede ser muy larga. Para una familia la extensión está muy bien, pero para un estudiante no. Entonces como inquilino se le va a obligar a pagar el impuesto a los sellos por los tres años”, observó como ejemplo.Según Daviña, la ley debe regular a nivel general en el país. Pero también es importante que tenga en cuenta las particularidades de las regiones o provincias.“A veces la tarea de legislar el país sólo con la mirada de Capital Federal tiene estas complicaciones. A grandes rasgos estas modificaciones no van a ser tan abruptas, ya veníamos trabajando en Misiones con pagarés como depósito de garantía o seguro de caución”.Recordó, en tanto, que la provincia fue pionera en presentar un convenio de un seguro de caución, que luego se extendió a todo el país.En otro punto destacado mencionó que la ley establece la indexación anual de los alquileres.Que puede ser un tema debatible en la forma que se aplique y por las reacciones que genere.“Hasta antes de esta ley no se permitía la indexación, producto de que había todavía dos artículos vigentes de la Ley de Convertibilidad que lo impedían. Ahora esta normativa deroga esos artículos, con lo cual se indexan los contratos en forma anual con un cálculo referido al índice de precios al consumidor y otro a la escala salarial”, se explicó.Así sobre el nuevo calculo de actualizaciones de alquiler, se reconoció que puede haber una afectación a algunos inquilinos.“Si uno hacía un cálculo cuando el proyecto salió de Diputados, estábamos en un 15% semestral (de subas), de forma que no se llegaba al cálculo que podría arrojar ahora este índice. Veremos cómo se da la inflación este año, pero un salto tan abrupto de un año a otro, puede ser complicado para el inquilino”, consideró.El Senado aprobó el último jueves la Ley de Alquileres, que una vez que sea sancionada comenzará a aplicarse en los nuevos contratos entre propietarios e inquilinos. Entre los cambios que se incluyen está la extensión de los contratos a tres años, la posibilidad de presentar diferentes alternativas de garantías y una fórmula de ajuste que se aplicará a los precios de los alquileres de forma anual.Hasta ahora, los valores de los alquileres se definían cuando se firmaba el contrato, un precio total que se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y que en general se pactaba con incrementos semestrales. A partir de la nueva ley, los alquileres se ajustarán una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC).Según relevó Infobae, para algunos economistas, atar el precio de los alquileres al avance de la inflación puede ser un riesgo para los inquilinos si se tiene en cuenta que, según datos del mercado los precios de los alquileres, en los últimos años se incrementaron por debajo de la inflación.Durante 2019 el aumento de los alquileres fue del 33% en promedio contra una inflación de 53,8% en el mismo período.¿Que los contratos suban de acuerdo a la inflación terminará afectando a los inquilinos? “Es una discusión entre economistas. El precio de los alquileres está regulado naturalmente, son los más caros de la historia en relación a los ingresos. Históricamente representaron hasta un 25% y hoy representan un 50% del promedio salarial”, explicó Fernando Muñoz, responsable de la Defensoría del Inquilino en Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.El ex diputado Daniel Lipovetzky, autor del proyecto que se aprobó esta semana, señaló que no hay un índice general de alquileres para poder hacer una comparación sobre qué hubiese pasado al aplicar la fórmula en el pasado.“Cada contrato es individual, depende de cada caso. Puede ser que algún propietario se haya quedado corto con los aumentos semestrales pactados, pero no fueron todos los casos. Los precios van a depender de la demanda y a nadie le conviene tener una propiedad desocupada. Si ponés un alquiler muy alto, nadie lo alquila”, señaló.