Después de tres años de espera, recibió un trasplante renal - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

El amor de una madre puede superar cualquier barrera cuando se trata de proteger y velar por la salud de sus hijos, sobre todo cuando lo que está en juego es la vida. Paola Llanes se aferró con uñas y dientes a la esperanza de que apareciera un riñón para su hija de 15 años, Victoria Ariana Romero, hasta que finalmente el domingo último se concretó la ablación.La batalla duró tres años, tiempo en que Victoria estuvo en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y la familia debió permanecer unida para no bajar los brazos.Durante todo este trayecto, la familia contó con el apoyo de la activista por la donación de órganos Sandra Photusgnr, quien a través de las redes sociales y de su página ‘Los órganos no van al cielo’, ayudó a difundir su historia.La ablación que benefició a Victoria se realizó este domingo en el Hospital Samic de Eldorado, situación que benefició además a otro paciente misionero y a cuatro pacientes más del país.En lo que va del 2020 ya se realizaron 20 ablaciones en Misiones, de las cuales 12 se realizaron en tiempos de pandemia. Incluso el viernes último tuvo lugar en la ciudad de Eldorado una ablación multiorgánica.Es así que la joven viajó junto a su madre desde la ciudad de Eldorado hasta Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Garrahan.La activista Photusgnr posteó en su cuenta de Facebook al momento de comenzar la operación: “Ahora sí, Victoria ya está en quirófano, y damos por concluido el operativo más largo, hasta ahora, en el que me tocó acompañar. La preparación de las maletas, viaje al aeropuerto, viaje en avión, en helicóptero, otra vez en ambulancia, las paradas para cargar combustible, horas y horas de viaje hasta llegar al hospital, y ahí sí empezar con los estudios pretrasplante, la última diálisis antes de la entrada a quirófano…”.En este contexto, reflexionó: “Como ven, no es nada sencillo. Requiere mucha logística, cientos de personas sincronizadas en el mismo operativo. Cuando piensen en los mitos de la donación de órganos, recuerden este día, por favor. Vuelvo a agradecer a la familia donante, paz y consuelo para ellos. Y, Vicky, te espera una nueva vida, ya se cumplió tu gran sueño, ahora te toca luchar por tu sueño de ser modelo”.El Territorio dialogó brevemente con Paola, su madre, mientras la joven se encontraba en plena intervención quirúrgica.“Nosotros viajamos ya con el órgano en un helicóptero que nos consiguió el Incucai, desde Eldorado, donde se realizó la ablación el domingo”, contó.La voz de Paola a través del teléfono sonaba a pura emoción, con una mezcla de alegría y todavía algo de temor.“Todos estamos felices porque hace tres años que estamos en esta batalla y se nos dio justo días después que ella cumplió sus 15 añitos”, cerró.Ahora deberán permanecer en Buenos Aires durante tres meses para su recuperación, aunque ya nada es tan terrible.