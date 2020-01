Después de la polémica, renunció la jueza de Faltas

Jueves 16 de enero de 2020

En la mañana de ayer la jueza de Faltas de Candelaria, Diana Posdeley, presentó su renuncia al cargo que desempeñaba. Ahora el Concejo Deliberante deberá aceptar su alejamiento mientras, por su lado, el Ejecutivo tendrá que proponer una nueva terna de posibles jueces.

La abogada detalló que su dimisión se debe a que no está de acuerdo con la metodología de trabajo del actual intendente, Carlos Flores, aunque precisó que tuvo una entrevista con el jefe comunal en buenos términos y que él mismo le pidió disculpas por los hechos ocurridos en la mañana del martes cuando en su ausencia, según declaraciones de Posdeley, ella se presentó a trabajar y dos funcionarios ingresaron a su despacho.

"Allí me manifestaron que no podía permanecer en ese lugar. No sufrí violencia alguna por parte de ellos, pero en ese momento el jefe comunal no se encontraba en la ciudad por lo tanto me recibió esta mañana temprano, a primera hora, y pudimos expresar la postura de cada uno", relató la mujer a este medio.

En esa línea la ahora ex jueza aseguró que el intendente Flores "me pidió disculpas por lo ocurrido el martes y después de una larga charla no llegamos a un acuerdo, por lo que tomé la decisión de retirarme presentando mi renuncia por la simple razón que no voy a permitir que se entorpezcan mis funciones".

Posdeley señaló que "con gran pesar dejo mi cargo, espero haber cumplido con las expectativas de la población".

Hasta la tarde de ayer se desconocía quién ocupará el cargo que dejó vacante la ex funcionaria pública aunque trascendió que sería nominada la abogada Ivana Oxandaburu, que ya estuvo en esas funciones hasta noviembre de 2016.