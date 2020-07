Después de años de lucha, falleció Jade

Ayer en horas de la tarde el cuerpo de Jade Cabañas (7) dijo basta. Hace tiempo la niña luchaba contra una leucemia linfoblástica y en los últimos meses su cuadro se había vuelto irreversible.Desde septiembre de 2019 la pequeña recibió tratamiento en el Hospital Posadas, de Buenos Aires luego de ser derivada desde el Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, de la capital misionera.En mayo de este año se decidió su regreso a Misiones luego de no haber obtenido resultados favorables tras varias sesiones de quimioterapia.La niña fue diagnosticada a los 4 años y pese a la insistencia con distintas drogas, su estado no cambió. Incluso en los últimos tiempos se pensó en un medicamento llamado Blinatumomab, pero la pequeña no cumplía los requisitos necesarios para que se le administrara ese remedio.“En la última punción de médula ósea demuestra aumento de las células de la enfermedad, evidenciándose la no respuesta al tratamiento. Se le comunicó a los padres que en este caso particular no dispone de tratamiento curativo, porque no negativizó la enfermedad y al no contar con un donante familiar de médula ósea y no cumplir con los requisitos para la droga Blinatumomab, regresa a Misiones para cuidados paliativos”, habían dicho desde el Hospital Pediátrico en mayo pasado.Ayer todo era zozobra y dolor entre los padres, médicos y enfermeros que lucharon hasta último momento para que la pequeña pueda recuperarse.