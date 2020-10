Desplazan a jefes policiales por el faltante de ruedas en una combi - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

El efectivo implicado podría prestar declaración indagatoria en la jornada de hoy.





La combi incautada y el accidente La combi incautada estuvo involucrada en un siniestro mortal ocurrido el 29 de mayo del año pasado.



Entonces, un joven de 26 años falleció tras colisionar mientras conducía el móvil municipal destinado al traslado de discapacitados.



De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la víctima fue identificada como Sergio Iván Rojas (26), quien iba al mando de la Fiat Ducatto perteniente a la Municipalidad de Santiago de Liniers.



El hecho se registró cerca de las 8.10, sobre la ruta provincial 17, donde colisionó contra la parte posterior de un camión Mercedes Benz que circulaba en el mismo sentido.

En la jornada de ayer se conoció una nueva investigación por el presunto hurto de autopartes de vehículos incautados por la Justicia y que debería estar a resguardo de la Policía de Misiones. Según indicaron diversas fuentes consultadas, esta vez la dependencia involucrada es la comisaría de Santiago de Liniers, cuya cúpula ya fue desplazada.Al detalle, diferentes fuentes consultadas señalaron que el jefe y el subjefe de la dependencia fueron trasladados, mientras avanzan las investigaciones internas y judiciales. Se supo que los destinos fueron Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, respectivamente.Desde la Jefatura, en tanto, adelantaron que ambos serán pasados a disponibilidad, lo que quiere decir que cobrarán la mitad de su salario mientras avanza el sumario interno. Como nuevo jefe de la dependencia asumió el oficial principal Juan Carlos Acosta, que llega desde la localidad Montecarlo.La denuncia por parte de la propia Policía de Misiones, mediante la Dirección de Asuntos Internos, ingresó en la jornada de ayer en la Fiscalía de Instrucción Uno de Eldorado. Sin embargo, los trabajos de dicha dirección se venían siguiendo desde hace varios días, explicaron los informantes.Al detalle, se dijo que fueron sustraídas dos cubiertas de una combi que había participado en un siniestro (ver La combi...) y que estaba a resguardo de la dependencia, algo que solamente se puede hacer con autorización judicial. Todo fue alertado por un agente que presta funciones en la localidad y que dio aviso a la Unidad Regional III.Los investigadores de la Policía recolectaron en los últimos días al menos siete testimoniales por el hecho y uno de ellos al parecer es de una persona que vio directamente cómo eran sustraídas estas cubiertas -y luego dio aviso al policía denunciante-. Este relato complicaría la situación del subjefe, ya que fue señalado directamente.También se le tomará declaración al intendente de la localidad, Miguel Ángel Szumkoski, ya que la trafic en cuestión pertenece a la Municipalidad. Según se supo, el alcalde estaba siguiendo muy de cerca los movimientos de autoridades policiales, que se dieron de un momento a otro y lo tomaron por sorpresa.No estaba de acuerdo con los traslados, aunque entiende que son medidas internas de la Policía de Misiones.Según pudo saber este medio, la Justicia avanzará con pericias sobre los vehículos a resguardo de la dependencia, para determinar si no existen otros faltantes. En la jornada de ayer algunos trascendidos indicaban que la comisaría había sido allanada, algo que fue totalmente descartado por diferentes voceros policiales y judiciales consultados.Al respecto, se dijo que no “tiene sentido debido a que ni los jefes están más”.La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, que preside el juez Roberto Saldaña. Se esperan que los testigos sean citados en los próximos días para que ratifiquen en sede judicial lo que ya expresaron ante Asuntos Internos.Esta denuncia se conoce mientras avanza paralelamente una investigación por el presunto hurto y comercialización de partes de vehículos incautados a resguardo de la comisaría de Capioví, hecho que derivó en varios allanamientos -incluida la dependencia y la casa del comisario- realizados por Gendarmería Nacional hace una semana.Incluso, por este hecho la Justicia determinó la detención del ex comisario y único sospechoso hasta el momento, Luis Salazar, quien ya está alojado en una celda a la espera de determinaciones de sobre su futuro. Como detalló este medio, su aprehensión ocurrió entre la medianoche del martes y los primeros minutos del miércoles.El procedimiento fue ordenado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez. La causa está siendo tramitada en principio por hurto agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.Sin embargo, esto puede cambiar con el correr de la pesquisa y los elementos de prueba que surjan.Fuentes con acceso al expediente señalaron que la medida de privar de su libertad al funcionario público se determinó debido a que entendieron que podría entorpecer la investigación en curso. Al detalle, se dijo que un testimonio incorporado el mismo lunes fue muy contundente en señalarlo.“Se trata de un relato muy consistente, que dio circunstancias y precisiones de su accionar”, puntualizó un vocero, sin querer entrar en más detalles para no entorpecer el avance del proceso. Se supo que esta persona incluso reveló que Salazar había hecho varios llamados cuando se activaron los allanamientos en la comisaría y su casa ordenados por la Justicia.Los gendarmes llegaron también a un domicilio particular y diferentes talleres -de Capioví y Puerto Rico- donde se secuestraron tres vehículos que habían sido secuestrados por la Justicia y deberían estar a resguardo de la Policía. Se trata de un automóvil y dos motocicletas a disposición del Juzgado de Paz local.El auto estaba en la casa de una mujer y las motocicletas en los talleres. Este es un elemento de contundencia debido a que ubica a los autos fuera del resguardo policial, donde deberían estar.