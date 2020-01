Desmienten la aparición de un 'mosquito mutante' en Santo Tomé

Viernes 24 de enero de 2020 | 17:45hs.

Dadas las repercusiones que ha tomado esta fotografía que fue publicada en twitter y fue replicada en varios medios de comunicación con el título de "mosquito mutante", se aclara que en la imagen a la derecha si se encuentra un mosquito pero el de la izquierda, al cual hacen referencia, no lo es.









La familia Asilidae son moscas predadoras que se alimentan de otros insectos (se los denomina entmofagos), siendo los mismos inofensivos para la salud humana, por lo tanto no son de importancia sanitaria.

Una fotografía publicada en las redes sociales donde figuran dos insectos (un mosquito común y un mosquito tres veces más grande) alimentó la versión de la aparición de un 'mosquito mutante' en la localidad de Santo Tomé, Corrientes.La bióloga María Lucrecia Villarquide, integrante de la comisión de lucha contra las enfermedades emergentes, salió a aclarar que en realidad no existe el mosquito súper desarrollado, que es familiar de las moscas, y que incluso ese insecto no afecta a las personas “es un predador de insectos”.“La foto es de Córdoba, no es de acá. Esto se fue viralizando y se prestaba mucho a la confusión. Me empezaron a mandar mensajes de todos lados”, expresó la profesional.“Se trata de un insecto perteneciente a una familia llamada Asilidae los mismos son cercanos o podríamos decir que están dentro del grupo de las moscas”, expresó.Si bien tanto los mosquitos como las moscas pertenecen al orden Díptera, dentro del mismo se encuentran varios grupos entre los que están por un lado los mosquitos y por otro lado las moscas.Recomiendan que, quienes deseen fotografiar insectos, lo hagan con un fondo blanco para que su identificación sea más fácil.Por otro lado, la profesional celebró que en Santo Tomé este año no se hayan registrado casos sospechosos. “Estamos con la tarea de descacharrizado, con la colaboración de los vecinos. Por el momento, por suerte no tenemos ningún caso sospechoso”, dijo.