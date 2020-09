Desfile con color, aplausos y alegría inmigrante - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Mientras tanto, los visitantes esperan poder recuperar ese espacio de encuentro, tan añorado por todos.





PARA AGENDAR Hoy

Muestra Cultural y Visitas Guiadas con reserva.

14. Apertura

19. Cierre

(Servicio de comida al paso de las colectividades)

Calurosa tarde en el Parque de las Naciones, donde el público que hizo la reserva anticipadamente en Federación de Colectividades disfrutó desde las 14.30 hasta las 17.30 del recorrido cultural en todas las casas típicas del lugar, como propone Oberá Inmigrante, el evento que pretende homejear a los antepasados a pesar de que la Fiesta Nacional del Inmigrante no puso explotar con todo su esplendor este año.Fueron seis recorridas que se desarrollaron durante la tarde de ayer y las últimas de la actividad cultural que fue pensada como prueba piloto de la gran fiesta, en el caso de que se concrete del 12 al 15 de noviembre. La idea es poder, con todos los protocolos de bioseguridad, organizar la fiesta de forma reducida y en un formato más provincial.En tanto, este fin de semana la efeméride del Día del Inmigrante no pasó desapercibida y tras los homenajes del viernes, ayer hubo desfile, visitas guiadas y gastronomía típica.La recorrida por las casas, con su correspondiente explicación, tiene una duración de una hora y media. Guiada por licenciadas en turismo, destacaron que si bien la temática del Parque es materia de estudio habitual en la carrera de grado, “esta vez estuvimos trabajando tres meses anticipadamente con las colectividades, porque cada una quiso destacar alguna característica de su tradición, historia o sobre la arquitectura en particular de la casa”.Además, durante el mediodía algunas colectividades trabajaron para recibir a los comensales que reservaron sus mesas y de esa manera paliar los costos de la apertura de sus casas típicas durante los tres días que se organizó el evento.Finalmente, a las 17 empezó el desfile, en el que quisieron las colectividades sentir el calor de la comunidad, como se desarrolla tradicionalmente, desde el centro hasta el Parque. “Es una linda experiencia y podemos ver el desfile tan lindo que nos caracteriza todos los años y que este 2020 lamentablemente no se pudo hacer, pero estoy conforme con lo que salió”, explicó Marta Motta, de la colectividad ucraniana.La organización estuvo a cargo de la comisión juvenil de Federación de Colectividades, que en todo momento estuvo atenta a que todo salga tal cual lo programado y se respeten los protocolos.Empezó por el ingreso de la avenida Andresito, con la reina 2019 Jazmín Hultgren, escoltada por las princesas. Los primeros en recibirlos fueron los integrantes de la casa portuguesa, quienes se unieron en el camino a la soberana. Más adelante abanderados de la casa checa se sumaron a la caminata y así, manteniendo el distanciamiento social, pasaron por Arabia, Italia, Alemania, Polonia, Suiza, Brasil, Ucrania, Paraguay, Países Nórdicos, España, Rusia, Francia y Japón arribando como destino al Pabellón Argentino. Una segunda vuelta completa ya con los integrantes de cada casa se levantó entre aplausos, colores y alegría inmigrante.“La idea, lo que nos imaginamos, fue la llegada del barco con inmigrantes, que pasaba por todo esos países y que fue recibido por Argentina, nos faltó el barco que encabecara el desfile, pero sin dudas que puede ser un buen atractivo esa recorrida”, expresó Juan Hultgren, presidente de Federación de Colectividades.Durante la noche las colectividades nuevamente abrieron sus puertas para recibir a quienes habían reservado los lugares y otras se mantuvieron confiadas en la visita del público para poder vender al paso lo que prepararon para el evento Oberá Inmigrantes.Como cierre hoy se retoman las visitas y también varias colectividades abren sus puertas para poder brindar sus más típicos platos gastronómicos. Este será el atractivo para cerrar la prueba piloto de la fiesta obereña, siempre con vistas a noviembre, que de tener el apoyo del público local y atentos a cómo evoluciona la pandemia de Covid-19 en la provincia, podrá concretarse.A pesar de que será un evento reducido comparado con la tradiconal celebración de la Fiesta del Inmigrante, los locales se muestran esperanzados y contentos de poder llevar adelante su más sentido homenaje a quienes labraron con sudor esta roja tierra.