Desestimaron pedido de la ex niñera de Pampita

Domingo 1 de marzo de 2020

A poco más de dos meses de conocerse la denuncia por “hostigamiento y maltrato psicológico” que Viviana Benítez realizó contra Carolina Pampita Ardohain, la Justicia se expidió con una resolución favorable para la modelo.Benítez fue empleada de Pampita desde el 2014 hasta principios de diciembre de 2019. Después de renunciar a su trabajo como niñera de Beltrán, Benicio y Bautista, los tres hijos de la modelo con Benjamín Vicuña, realizó una denuncia civil contra ella por hostigamiento y maltrato psicológico, y otra laboral por presuntas irregularidades, como el pago en negro de parte de su salario.“Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y yo trabajaba de lunes a viernes. Ella un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, contó por aquel entonces la mujer, que en un principio estaba representada por el doctor Fernando Dávila, pero ahora su abogado es Yamil Castro Bianchi.Lo cierto es que el viernes pasado el periodista Damián Rojo contó en Intrusos que la Fiscalía Nacional en lo criminal y Correccional 17 desestimó la denuncia de Benítez contra Pampita por “inexistencia de delito”. Marcelo Polino, conductor de Intrusos en reemplazo de Jorge Rial, reveló: “Pampita la pasó muy mal por este tema. Compartí trabajo con ella y fueron días tremendos, estaba muy angustiada”.La resolución indica “desestimar por inexistencia de delito los hechos denunciados” y “no hacer lugar a la solicitud de ser tenida por parte querellante”. Según pudo confirmar Teleshow, Pampita, quien está representada por Fernando Burlando y su estudio de abogados, inició una querella contra su ex empleada por calumnias e injurias.Por su parte, Yamil Castro Bianchi, el abogado de Benítez, aseguró que todavía no fueron notificados y que su clienta prefiere evitar la exposición pública: “No consideramos pertinente ventilar la situación discutida en los medios de comunicación”. Además, contó que rige una medida cautelar para que la mujer no hable sobre los hijos de Pampita, pero si quisiera referirse a la modelo podría hacerlo sin inconvenientes.