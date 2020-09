Desestiman que la vacuna se aplique masivamente en 2021 - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Para ello, Covax está en negociaciones con los principales firmas e instituciones que investigan vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo para adquirir grandes cantidades de dosis cuando estas hayan probado su eficacia y seguridad.





Otro pico de contagios en el país El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 253 muertes y 12.259 nuevos casos positivos por coronavirus, un nuevo récord para el país. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 512.293 y las víctimas fatales suman 10.658.



De los fallecimientos que se notificaron en la jornada de ayer, 154 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 46 a la Ciudad Autónoma (Caba) y doce a Mendoza. Por su parte, Córdoba y Salta notificaron ocho casos cada una, Santa Fe y Entre Ríos reportaron seis muertes cada una. Mientras que Río Negro lamentó cuatro fallecimientos, Chaco, Entre Ríos y Neuquén dos muertes cada una. Por último, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Rioja informaron un deceso cada una.

La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, advirtió ayer que no espera que las posibles vacunas contra la Covid-19 estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021.“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así, hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, subrayó la experta india en una sesión de preguntas y respuestas con internautas a través de las redes sociales.Swaminathan indicó que desde la organización se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año, momento en el que se deberá dar prioridad a los grupos de mayor riesgo, ya que entonces aún no se habrán podido producir dosis para toda la sociedad.“Es la primera vez en la historia que necesitamos miles de millones de dosis de una vacuna”, afirmó la científica en jefe de la OMS, quien explicó que como mucho en las campañas masivas de vacunación anuales contra otras enfermedades se necesitan cientos de millones de dosis.En la selección de grupos prioritarios para recibir la vacuna, la experta india insistió en que “los trabajadores sanitarios deberían ser los primeros, y en cuanto lleguen más dosis se ha de llegar a los más mayores, a personas con otras enfermedades, para ir así cubriendo a más y más población, un proceso que llevará un par de años”.Hasta entonces, subrayó Swaminathan, “la gente debe ser disciplinada”, dando a entender que deberán continuar las medidas preventivas actuales (distanciamiento físico, mascarillas, higiene de manos, entre otros) o similares.La científica también explicó en esa conferencia el funcionamiento de Covax, el programa con el que la OMS y otras organizaciones internacionales ayudan financieramente a la investigación de vacunas contra el Covid-19 a cambio de que se garantice una distribución de ésta en todo el mundo, no solo en las naciones más ricas.Swaminathan destacó que cerca de un centenar de países en desarrollo podrían beneficiarse de este programa, y que más de 70 se han mostrado interesados en participar.