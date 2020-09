Desestiman dejar sin efecto la denuncia contra productores - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El conflicto suscitado la semana pasada entre productores de Colonia Aurora y efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) por el frustrado secuestro de un tractor procedente del Brasil ya tuvo repercusiones en ámbito de la Justicia Federal.Más allá de las declaraciones y pactos que en un primer momento posibilitaron frenar la movilización de los colonos que salieron en defensa de quienes impidieron el procedimiento, lo cierto es que el hecho implicó una serie de delitos que están siendo investigados.Al respecto, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, indicó que más allá de la idiosincrasia de la zona, argumento expuesto por algunas autoridades políticas para justificar el accionar de los colonos, por encima de todo está la ley.“Estamos en un Estado de derecho y tenemos que hacer cumplir la ley penal o no sería posible la convivencia. Si no, dónde ponemos el límite. Hay gente que por subsistencia puede llegar a contrabandear cigarrillos o drogas. Por eso no veo una posibilidad de relajar controles para gente que incumple la ley penal”, subrayó el magistrado.Con relación al episodio del tractor, explicó que el Juzgado Federal ya ordenó la identificación de las personas que participaron en el hecho y averiguaciones tendientes a dar con la máquina en cuestión y, eventualmente, el secuestro de esta. “La idea es que una vez que contemos con esa información, las personas que puedan estar sospechadas del delito designarán un defensor y se las llamará a indagatoria”, precisó.Asimismo, el juez federal detalló una serie de ilícitos en que habrían incurrido los sospechosos.“El primer delito es el encubrimiento de contrabando, que implica una pena de seis meses a dos años. Por otro lado, resistencia o desobediencia a un funcionario público; y también pudo haber una agresión contra un agente de la fuerza, como se ve en el video que trascendió, por lo que podría haber la figura de atentado contra la autoridad. Y por último, la sustracción del vehículo con orden de incautación, que podría conllevar una sanción”, puntualizó Gallandat Luzuriaga.También descartó la posibilidad de ceder dicho tipo de maquinarias bajo la figura de depositario judicial.Mencionó que según la ley, dicho atributo corresponde a bienes que no son reclamados por terceras personas, que no son sujetos a decomiso o que lo disponga la propia Corte Suprema de Justicia.“En este caso es un vehículo que está sujeto a decomiso que por ley realizó la Aduana. Con lo cual es materialmente imposible que un juez otorgue el depósito judicial a las mismas personas a las cuales se lo quitó por tener una posible causa de encubrimiento de contrabando. Si lo hiciera, sería una forma de evadir el cumplimiento de la norma”, precisó.En consecuencia, la postura del magistrado contrasta con lo expuesto por autoridades políticas, como el intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, quien incluso solicitó que se anule la causa judicial iniciada a dos productores que participaron de la sustracción del tractor, el pasado domingo 13 de septiembre, tal como quedó plasmado en un video. “Vamos a dialogar con el juez federal para sacar las causas contra los colonos, porque lo único que hicieron fue defender al tractor que, con mucho esfuerzo, compraron para su trabajo”, manifestó Goring.Incluso, el jefe comunal de Colonia Aurora anticipó que, en el caso de no arribar a un entendimiento con el juez federal, convocarían a una movilización hacia Oberá. También indicó que el municipio iniciará un trabajo de registración de todas las herramientas agrícolas con que cuentan los colonos, tanto brasileñas como argentinas, puesto que hay muchas nacionales también sin papeles.“Eso no quiere decir que estamos fomentando el contrabando y estamos contra la ley. Es importante que se entienda eso; es algo que no es legal, pero es algo que ya está, ya viene de años. Prefectura seguirá haciendo su trabajo y está muy bien, sobre todo ahora con la pandemia. Nadie les dice que no hagan su trabajo, pero lo que ya está acá adentro que dejen para trabajar, porque es lo único que tienen los colonos”.