Desesperado pedido de un santafesino varado hace meses en Posadas

No tiene fondos económicos como para costearse un medio de transporte particular porque con el poco dinero que trajo cubrió lo más que pudo su alimentación, desde fines de marzo y hace semanas resiste aferrado a la caridad de algunas familias que le dan techo y comida, después de dormir en la calle.

Necesita con celeridad volver a su casa, por eso acude a la solidaridad de los misioneros o de algún santafesino que pueda gestionar el regreso desde aquella provincia.



Jaimes explicó que su llegada a Posadas ocurrió a principios de marzo. Estuvo visitando a una hija de 10 años, pero el inicio de la cuarentena y la suspensión repentina del transporte público de pasajeros lo sujetó con lo puesto en esta provincia.



“Ya quiero volver, como sea. Me apuré ni bien se decretó la cuarentena pero no había disponibilidad, no llegué a tiempo con los pasajes. Estuve casi tres días durmiendo en la terminal hasta que me sacaron porque la iban a cerrar”, contó el santafesino.



Su periplo fuera de ese techo que le dio cobijo durante algunos días, sigue siendo duro. “Dormí en estaciones servicios, en el patio del (hospital) Baliña, en plazas. Y para comer me acercaba a algún comedor todos los días, pero no es justo, necesito regresar a mi lugar porque allá tengo trabajo, mi familia. Estoy solo acá, desesperado”, aseguró.



Enterado de su historia, hace un par de semanas un vecino le abrió las puertas de su casa en el barrio Unión de Itaembé Miní. Se está quedando en ese domicilio mientras tanto, pero su deseo es volver a Santa Fe. “Le pido a las autoridades que me ayuden, de Misiones o de Santa Fe. Necesito regresar a casa”. No tiene teléfono pero quienes puedan dar una mano deben comunicarse con Yonathan Ortíz al número 3764-107159.





