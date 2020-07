Desesperado pedido de un padre para saber sobre sus hijos

Miércoles 29 de julio de 2020 | 21:30hs.

Las lágrimas de Felix Bandeira (54) son el primer signo que marcan la tristeza de un padre que pide desesperado que la Justicia le explique por qué se llevó a sus hijos en marzo pasado de la casa donde vivían, en barrio Nueva Cecilia de Candelaria.El hombre es cartonero, no posee mucha instrucción y necesita que alguien le pueda explicar porque no pudo volver a vincularse con sus hijos. Al no recibir respuesta de las autoridades acudió a El Territorio para contar su caso con lágrimas en los ojos.“Yo no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, ni por qué se llevaron a mis hijos. Nunca permití que les falte nada, si es porque tengo bajos recursos pienso que no es un impedimento para seguir criándolos, porque siempre trabajé para que no les falte nada”, contó.Y siguió: “Nunca los dejé solos de noche y cuando salía a trabajar siempre quedaban con una persona mayor. La verdad es que no sé cuál es el motivo porque tampoco los jueces me explicaron”.Entre las posibilidades sobre por qué la Justicia le quitó la potestad sobre los menores baraja distintas hipótesis, pero ninguna con certeza. “No sé si es porque mi hijo más grande no tenía documento, que ahora empecé a tramitar para que lo tenga, o porque no es mi hijo biológico pero lo crié desde que él tenía menos de un año, que fue cuando fui a vivir con su mamá, con la que tuve una hija en común que hoy tiene 10 años, pero para mí no hay diferencia entre uno y otro”, dijo.Comentó que en el último tiempo acudió al Juzgado de Familia donde le prometieron ayuda pero no prosperó.“El 10 de marzo pasado me fui a cartonear como de costumbre y ellos quedaron con una tía ya que mi sobrina, la que los cuidaba, había empezado la escuela. A las 9 de la mañana me avisan que había llegado la Policía junto al juez de paz de Candelaria quien por orden de una jueza de Posadas me comunicaron que debían llevarse a los chicos”, contó.“Llegué a casa y no podía hacer nada, me comunicaron que debían llevarlos y que después yo vaya al juzgado con un abogado que me iban a decir el por qué y hasta el día de hoy no pude hacerlo. Fui solo dos veces, porque no tengo plata para un abogado, pero no pierdo la esperanza de recuperar a mis hijos. Yo jamás les hice nada malo y tengo muchos testigos de eso. Mi vida es una pesadilla", explicó Felix sobre lo que siente al no poder ver a los niños que ahora estarían en un hogar de menores de Leandro N. Alem.“No hay noches que no sueñe con ellos, nunca nos separamos, los crié sólo porque mi ex esposa nos abandonó cuando ellos eran muy chiquitos. Por eso esto fue un golpe muy duro no solamente para mí sino también para ellos, no puedo borrarme de la mente el momento en el que los llevaron y no querían irse, llorabamos los tres pero no había nada para hacer, necesito una explicación, saber qué pasó, no sé a quién más recurrir", finalizó entre llantos.