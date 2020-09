Desde su lugar de detención, Holl maneja sus negocios por teléfono - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 07:30hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Minutos más tarde la hija de Holl le escribió a su amiga contándole sobre las sospechas hacia su propio padre por las amenazas previas y las preguntas que hizo horas antes del frustrado viaje a Suiza.





Prontuario de miedo Según confirmó este diario, entre 2003 y 2010 al menos cinco personas denunciaron a Holl por amenazas, lesiones y daños. Fue sobreseído en todas. Ya en 2012 lo acusó su propia madre, Elvira Dingler, pero la causa por amenazas nunca fue resuelta. Lo mismo sucedió con una denuncia por daños radicada en 2015 por su suegro, Carlos Schweikowski. En el 2018, su hermana Úrsula Holl lo denunció por amenazas de muerte. Transcurridos dos años del hecho nunca fue citada para brindar su declaración ni le informaron sobre avances al respecto. El acusado nunca se presentó en el juzgado. Pero el dato más abrumador indica que en los últimos 17 años Holl fue denunciado por lo menos en 16 ocasiones, aunque sólo en dos de ellas fue imputado. Se trata de las más recientes por “homicidio en grado de tentativa” y “acopio de armas y arma robada”. En todas las demás denuncias el ex concejal de Campo Ramón fue sobreseído o no se llegó a una resolución judicial. En ese contexto, la su ex esposa aportó un testimonio esclarecedor sobre el accionar del sujeto. “Me llegó a amenazar de muerte frente a un psicólogo y me dijo que ni la Policía ni los jueces lo iban a detener. Que me iba a matar cuando quisiera. Siempre decía que es mejor que lo metan preso porque así tiene una coartada para contratar un sicario del Brasil, donde tiene muchos conocidos por las riñas de gallos”, alertó Norma Schweikowski.

A pesar de la gravedad de la imputación en su contra, el destituido concejal Alfredo “Fredy” Holl (44) gozaría de privilegios en su lugar de detención en la Seccional Quinta de Oberá y dispondría de un teléfono celular para llamar a sus empleados y dirigir sus negocios.Desde la querella que representa a las víctimas alertaron al respecto y aportaron las pruebas del caso, al tiempo que exigieron garantías para impedir que el imputado utilice el mismo medio para tratar de intimidar testigos.“Llamó desde su lugar de detención para decir que no se toque la plata del secadero, lo que hace presuponer que tendría la posibilidad para llamar a testigos y entorpecer el proceso”, precisaron.El ex edil está imputado por “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de Agustín Gaona (42) y su familia, víctimas de un voraz incendio que destruyó su casa en la madrugada del pasado 3 de marzo.En paralelo, en el mismo Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, a cargo por subrogación del juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, se tramita una segunda causa caratulada “amenazas tres casos y amenaza con arma de fuego” en perjuicio de familiares y allegados a Holl.En consecuencia, las pruebas y testimonios recepcionados derivaron en el dictado de prisión preventiva.De todas formas, si bien es de práctica que la prisión preventiva motorice el traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el imputado continúa alojado en la Seccional Quinta y goza del privilegio de contar con una celda individual.Incluso, según alertaron desde la querella, dispondría de un teléfono celular para comunicarse con el exterior, lo que viola toda reglamentación interna.Además de las causas por tentativa de homicidio y múltiples amenazas, Holl también afronta un expediente por “acopio de armas y arma robada” que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá.Dicha imputación surgió a raíz del secuestro de once armas sin registrar, entre rifles, escopetas y una pistola.Fuentes del caso resaltaron que la pistola en cuestión es una 9 milímetros que hace tres años fue reportada como robaba a un efectivo de la Policía Federal.En los allanamientos también dieron con gran cantidad de municiones; un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna.Asimismo, constaron la existencia de más de cien gallos de riña y una importante estructura ligada a dicha actividad ilegal.Entre los elementos secuestrados se hallan doce celulares, de los cuales cinco no tenían chip (tarjeta SIM). Dichos aparatos fueron peritados por personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), organismo que días atrás remitió el correspondiente informe a la Justicia.En tanto, según confirmaron desde la querella, la semana pasada hallaron otros cinco chips que estaban escondidos dentro de una caja de herramientas en una de las propiedades del Holl.Se trataría de las tarjetas SIM que faltan en cinco de los doce celulares secuestrados en primera instancia.Dichos elementos ya fueron presentados como pruebas y se solicitó que sean remitidos a la Saic para las pericias de rigor, lo que podría derivar en nuevas pruebas.En consecuencia, por el momento se determinó que el ex concejal de Campo Ramón poseía por lo menos doce celulares.Entre las pruebas que comprometen a Holl se halla el testimonio de su propia hija, quien en sede judicial aportó detalles de las horas previas al incendio del 3 de marzo.Enterada de lo que había sucedido, la jovencita recordó amenazas previas de su progenitor hacia el damnificado, por lo que no dudó sobre la responsabilidad del sospechoso y hasta le envió el texto a la hija mayor de Agustín Gaona.Tal como coincidieron varios testigos de la causa, el imputado guardaba rencor porque tiempo atrás su esposa e hijos fueron cobijados en casa de la familia de Gaona tras uno de los tantos incidentes de violencia doméstica que protagonizó.Al respecto, la hija de Holl declaró que el 2 de marzo viajó a Oberá con una amiga por cuestiones personales y su padre las llevó de regreso a Campo Ramón, trayecto en el que comenzó a preguntar qué sabían de Gaona.Sin imaginar lo que sucedería horas más tarde, la jovencita le contó que al otro día su vecino viajaba Suiza, donde reside su hijo mayor.Aseguró que se su papá se mostró interesado en el dato y siguió preguntando.Precisamente, Gaona tenía previsto levantarse a primera hora del 3 de marzo para trasladarse en auto hacia Foz de Iguazú, Brasil, donde abordaría un vuelo a San Pablo, escala en su viaje a Suiza para visitar a su hijo.Pero el programa se vio frustrado por el incendio que se inició a las 2 de la madrugada y destruyó el coche y la casa de la familia, ocasionando serios daños a una vivienda lindera.